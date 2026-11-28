Στο στόχαστρο ομάδων της Serie A βρίσκεται ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος στην τρίτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό τα πάει εξαιρετικά. Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι Λάτσιο και Ρόμα ενδιαφέρονται για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό και ήδη έχουν κάνει μια κρούση στους «ερυθρόλευκους».

Ο Πιρόλα επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, όπου είχε πολύ καλή εμφάνιση. Στην Ιταλία έκαναν αφιερώματα για την εξέλιξή του, ενώ το Tuttomercatoweb ανέφερε πως ο παίκτης σκέφτεται την επιστροφή του στη Serie A, σε ομάδα που θα του δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο εκπρόσωπος του Πιρόλα Μπέπε Ρίσο έχει ήδη πιάσει δουλειά, εξερευνώντας το ενδεχόμενο επιστροφής του πελάτη του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

sdna.gr