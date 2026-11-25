Ο Τζόσουα Ζίρκζε σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ιταλία, με τη Νάπολι και την Κόμο να ενδιαφέρονται έντονα για την περίπτωσή του, την ώρα που ο Ολλανδός δεν έχει καταφέρει ακόμη να καθιερωθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πλέον, η Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει σελίδα, καθώς στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία. Οι ιταλικοί σύλλογοι αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση του Ζίρκζε κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ωστόσο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν ο Αργεντινός τεχνικός υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ολλανδού ή αν θα ανάψει το πράσινο φως για την αποχώρησή του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», πάντως, με βάση τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί μέχρι στιγμής ο Ζίρκζε, θα ήθελαν να τον παραχωρήσουν, ελπίζοντας να ανακτήσουν ένα μέρος από τα 42,5 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησαν για την απόκτησή του.

sport-fm.gr