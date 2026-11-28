Παρόλο που η ομάδα της Λεμεσού έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η απώλεια αν θέλετε για την ΑΕΛ ήταν η πρώτη κόντρα σε αντίπαλο που τώρα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ της βαθμολογίας.

Στα προηγούμενα έξι παιχνίδια, η ΑΕΛ είχε το απόλυτο.

Θυμίζουμε, κέρδισε τις Ανόρθωση (2-0), Νέα Σαλαμίνα (2-1), Ομόνοια 29Μ (2-1), Ομόνοια Αραδίππου (0-2) και Κρασάβα Ε.Ν.Υ. (3-1).