Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζιόρτζιο Σκαλβίνι ανακοίνωσε η διοίκηση της Αταλάντα για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον ομάδων από την Αγγλία, αλλά μεγάλες ομάδες της Premier League τον έχουν στο μεταγραφικό σχεδιασμό τους και πρόκειται τον Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι να διεκδικήσουν τα δικαιώματα του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMTalk» Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάτεντ έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Ο 22χρονος Ιταλός διεθνής στόπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας του Μπέργκαμο και υπέγραψε τον περασμένο μήνα το νέο του συμβόλαιο. Ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι' αυτό η διοίκηση της ιταλικής ομάδας έσπευσε να τον «δέσει» με το νέο συμβόλαιο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα τρία, στα τέσσερα εκατ. ευρώ. Πάντως το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Σκαλβίνι έχει στόχο να παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.