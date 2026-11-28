Η ΑΕΚ επικράτησε του Απόλλωνα με 2-0 στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής παραμένοντας στην κορυφή και αυξάνοντας την διαφορά από τους γαλάζιους.

Άλλη μία σημαντική εντός έδρας νίκη για την ΑΕΚ η οποία με εξαίρεση την ήττα από την Πάφο, έχει μετατρέψει την «Αρένα» σε πραγματικό φρούριο.

Οι Λαρνακείς έχουν δώσει 6 παιχνίδια στο σπίτι τους έως τώρα φέτος μετρώντας 5 νίκες και μόλις μία ήττα.

Δείτε αναλυτικά τα εντός έδρας ματς:

AEK - ΑΠΟΕΛ 3-1

ΑΕΚ - Πάφος 0-1

ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ. 1-0

ΑΕΚ - Ομόνοια 2-0

ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1

ΑΕΚ - Απόλλων 2-0