Το έκανε φρούριο το σπίτι της
ΓΗΠΕΔΟ
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Άλλη μία εντός έδρας νίκη για την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ επικράτησε του Απόλλωνα με 2-0 στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής παραμένοντας στην κορυφή και αυξάνοντας την διαφορά από τους γαλάζιους.
Άλλη μία σημαντική εντός έδρας νίκη για την ΑΕΚ η οποία με εξαίρεση την ήττα από την Πάφο, έχει μετατρέψει την «Αρένα» σε πραγματικό φρούριο.
Οι Λαρνακείς έχουν δώσει 6 παιχνίδια στο σπίτι τους έως τώρα φέτος μετρώντας 5 νίκες και μόλις μία ήττα.
Δείτε αναλυτικά τα εντός έδρας ματς:
AEK - ΑΠΟΕΛ 3-1
ΑΕΚ - Πάφος 0-1
ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ. 1-0
ΑΕΚ - Ομόνοια 2-0
ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1
ΑΕΚ - Απόλλων 2-0