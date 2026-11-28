Η Τσέλσι ψάχνει τρόπο να σηκώσει κεφάλι, όμως κάθε παιχνίδι τής δίνει περισσότερους λόγους να κοιτάζει… χαμηλά. Η ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ πρόσθεσε ακόμη μία δύσκολη βραδιά για τον Τσάμπι Αλόνσο, με τους αριθμούς να θυμίζουν εποχές που οι «μπλε» θα προτιμούσαν να έχουν ξεχάσει και την εξέδρα να χάνει την υπομονή της.

Άλλαξε ο προπονητής, πέρασαν οι αγωνιστικές, όμως η Τσέλσι εξακολουθεί να χάνει με την ίδια… συχνότητα. Η Φόρεστ την κέρδισε με 3-2 στο «Σίτι Γκράουντ», για τη 12η αγωνιστική της Premier League, με τον Αλόνσο να φτάνει τις ήττες του Ροσίνιορ και την άμυνά του να θυμίζει την τελευταία σεζόν του Μουρίνιο στον πάγκο των Λονδρέζων.

Ο Λίαμ Ροσίνιορ θεωρήθηκε «λίγος» και αποχώρησε κακήν κακώς, έχοντας κλείσει την παρουσία του με πέντε διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, δίχως η ομάδα του να σκοράρει. Είχε χάσει έξι φορές σε 13 αγωνιστικές. Ο διάδοχός του χρειάστηκε μία… λιγότερη για να φτάσει στον ίδιο αριθμό!

Μάλιστα, για την Τσέλσι αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα, μετά τη Σάντερλαντ και τη Λιντς. Οι αλλαγές στον πάγκο συνεχίζονται, αλλά οι «μπλε» έχουν χάσει 14 από τα τελευταία 23 παιχνίδια πρωταθλήματος, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στο ίδιο διάστημα.

Και πίσω; Τα 23 γκολ παθητικό ισοφαρίζουν τη χειρότερη επίδοσή τους έπειτα από 12 αγωνιστικές, εκείνη του 2015-16, όταν ο Μουρίνιο απολύθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

«Πρέπει να περάσουμε αυτή την καταιγίδα όλοι μαζί», ζήτησε ο Αλόνσο. Την Τετάρτη, πάντως, υποδέχεται τη συμπολίτισσα Κρίσταλ Πάλας του Τόμας Φρανκ, που παίζει για τη ζωή της. Και κάπως έτσι, προκύπτει ένας… τελικός!

england365.gr