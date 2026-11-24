Το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου πλησιάζει και η Ίντερ βρίσκεται ήδη στην αγορά, αναζητώντας τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να την ανεβάσουν επίπεδο και να τη βοηθήσουν να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, διεκδικώντας ξανά τον τίτλο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «νερατζούρι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ματέις Ντε Λιχτ, προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή, την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να μην έχει μείνει ικανοποιημένη από την παρουσία του Ολλανδού στον σύλλογο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό έναντι ενός ποσού κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταγραφή, θα πρέπει πρώτα να βρουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη του 27χρονου, ώστε να μη δημιουργηθεί κενό στα μετόπισθεν.

Ο Ντε Λιχτ μετράει φέτος μόλις τρεις συμμετοχές, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο ξεκίνημα της σεζόν, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική του παρουσία και τον χρόνο συμμετοχής του.

sport-fm.gr