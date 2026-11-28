Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στην Περιστερώνα, ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ικανό να τους δώσει χαρά αλλά δεν χαλάστηκαν κιόλας.

Από την στιγμή που δύο ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους μέσα στη σεζόν αναμετρόνται μεταξύ τους, η νίκη αποκτά τεράστια σημασία.

Γι αυτό και το... να μην χάσουμε είναι πάντα ένα καλό με βάση τις περιστάσεις αποτέλεσμα.

Αυτό ίσχυσε στην περίπτωση του αγώνα της 11ης αγωνιστικής με γηπεδούχο την Ομόνοια 29Μ.