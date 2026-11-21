Η Serie Α, όπως και όλες οι μεγάλες Λίγκες επιστρέφουν έπειτα από το φινάλε των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και τη 12η «στροφή» του πρωταθλήματος στέλνει την Ίντερ στο Μπέργκαμο για να τα βάλει με την Αταλάντα.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο, η Κόμο που θ’ αντιμετωπίσει την προσεχή Τρίτη την ΑΕΚ, θα έχει υποδεχθεί την Κάλιαρι, ενώ, η πρωτοπόρος Λάτσιο του Γκατούζο θα έχει φιλοξενήσει τη Λέτσε με στόχο να παραμείνει μόνη πρώτη.

Από την Πάρμα καλείται να περάσει η Ρόμα, ενώ, η Νάπολι που έχει δεχθεί αρκετά «χτυπήματα» υποδέχεται την Τορίνο και η Γιουβέντους τη Βενέτσια.

Η Φροζινόνε, πάντως, που μέχρι στιγμής κερδίζει τις εντυπώσεις ως μια από τις εκπλήξεις που ίσως κανείς να μην περίμενε στην αγωνιστική περίοδο, θα βρεθεί στο «Σαν Σίρο» για να μετρήσεις τις δυνάμεις της απέναντι στη Μίλαν, η οποία με τη νέα εβδομάδα θα βρεθεί στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Κόμο – Κάλιαρι 16:00

Λάτσιο – Λέτσε

Πάρμα – Ρόμα 19:00

Νάπολι – Τορίνο 21:45

Κυριακή 22/11

Γιουβέντους – Βενέτσια 13:30

Μπολόνια – Ουντινέζε 16:00

Σασουόλο – Τζένοα 16:00

Μίλαν – Φροζινόνε 19:00

Αταλάντα – Ίντερ 21:45

Δευτέρα 23/11

Μόντσα – Φιορεντίνα 21:45

Η επόμενη (13η) αγωνιστική της Serie A :

Παρασκευή 27/11

Βενέτσια – Μπολόνια 21:45

Σάββατο 28/11

Φροζινόνε – Πάρμα 16:00

Τορίνο – Λάτσιο 19:00

Ίντερ – Τζένοα 21:45

Κυριακή 29/11

Ουντινέζε – Φιορεντίνα 13:30

Σασουόλο – Νάπολι 16:00

Ρόμα – Μόντσα 19:00

Κόμο – Γιουβέντους 21:45

Δευτέρα 30/11

Λέτσε – Αταλάντα 19:30

Κάλιαρι – Μίλαν 21:45

sport-fm.gr