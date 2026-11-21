Το πρώτο «αιώνιο» είναι εδώ! (Πρόγραμμα και βαθμολογία)
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεκινά σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Ανοίγει η αυλαία της 10ης στροφής του πρωταθλήματος με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής και την βαθμολογία:
MESOTITLOS}10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου
16:00 Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC
17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου
15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ
19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29Μ
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου
19:00 Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ 6-2-1 19-8 20
2. Ομόνοια 5-3-1 17-6 18
3. ΑΕΛ 6-0-3 14-14 18
4. ΑΠΟΕΛ 5-2-2 21-11 17
5. Απόλλων 4-4-1 21-11 16
6. Πάφος FC 4-4-1 13-7 16
7. Άρης 4-3-2 13-13 15
8. Ομόνοια 29M 3-2-4 15-17 11
9. Ολυμπιακός 1-6-2 12-13 9
10. Σαλαμίνα 2-2-5 14-18 8
11. Ανόρθωση 2-0-7 7-176
12. Καρμιώτισσα 1-3-5 6-20 6
13. Ομόνοια Αρ. 1-3-5 7-13 6
14. ΕΝΥ 1-2-6 9-20 5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (11η αγων.): ΑΕΚ-Απόλλων (27/11, 19:00), ΑΕΛ-Ολυμπιακός (27/11, 19:00), Ομόνοια 29Μ-Ομόνοια Αρ. (27/11, 20:00), ΑΠΟΕΛ-Krasava E.N.Y. (28/11, 18:00), Ανόρθωση-Καρμιώτισσα (28/11, 18:00), Πάφος FC-Άρης (29/11, 19:00), Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια (30/11, 19:00)