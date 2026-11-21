Ανοίγει η αυλαία της 10ης στροφής του πρωταθλήματος με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής και την βαθμολογία:

MESOTITLOS}10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου

16:00 Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC

17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου

19:00 Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 6-2-1 19-8 20

2. Ομόνοια 5-3-1 17-6 18

3. ΑΕΛ 6-0-3 14-14 18

4. ΑΠΟΕΛ 5-2-2 21-11 17

5. Απόλλων 4-4-1 21-11 16

6. Πάφος FC 4-4-1 13-7 16

7. Άρης 4-3-2 13-13 15

8. Ομόνοια 29M 3-2-4 15-17 11

9. Ολυμπιακός 1-6-2 12-13 9

10. Σαλαμίνα 2-2-5 14-18 8

11. Ανόρθωση 2-0-7 7-176

12. Καρμιώτισσα 1-3-5 6-20 6

13. Ομόνοια Αρ. 1-3-5 7-13 6

14. ΕΝΥ 1-2-6 9-20 5

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (11η αγων.): ΑΕΚ-Απόλλων (27/11, 19:00), ΑΕΛ-Ολυμπιακός (27/11, 19:00), Ομόνοια 29Μ-Ομόνοια Αρ. (27/11, 20:00), ΑΠΟΕΛ-Krasava E.N.Y. (28/11, 18:00), Ανόρθωση-Καρμιώτισσα (28/11, 18:00), Πάφος FC-Άρης (29/11, 19:00), Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια (30/11, 19:00)