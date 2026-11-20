Πράγματα και θαύματα πραγματοποιεί ο Νίκο Παζ αγωνιζόμενος στην Κόμο, με τον Αργεντινό άσο να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ομάδας.

Την περσινή σεζόν, ο 22χρονος αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα του Φάμπρεγκας, η οποία αποφάσισε το καλοκαίρι να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή, καταβάλλοντας το ποσό των 66 εκατομμυρίων ευρώ.

Η «Βασίλισσα», ωστόσο, διατήρησε οψιόν επαναγοράς του ποδοσφαιριστή, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παζ, μετρώντας φέτος έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 παιχνίδια, έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Ρεάλ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τον φέρει πίσω στη Μαδρίτη, εκεί όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία. Μάλιστα, η ενεργοποίηση της σχετικής οψιόν θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα.

sport-fm.gr