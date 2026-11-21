Σε αυτά προσθέστε και τις θετικές εξελίξεις που προδιαγράφονται στα διοικητικά της ομάδας και συμπληρώνεται το όμορφο σκηνικό που δημιουργήθηκε στους γαλαζοκιτρίνους πριν από τη διακοπή. Στην ομάδα της Λευκωσίας θέλουν να δώσουν άλλο έναν λόγο στους οπαδούς να χαίρονται, κερδίζοντας σήμερα (17:00) το τρίποντο, στο ντέρμπι της πρωτεύουσας, απέναντι στην Ομόνοια. Σαφώς, μια νίκη κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο θα αυξήσει την αυτοπεποίθηση ότι υπάρχουν οι δυνατότητες ακόμη και για τη διεκδίκηση του τίτλου.

Επιπλέον, ο ΑΠΟΕΛ θέλει να αποτρέψει τη συνέχεια των επιτυχιών της συμπολίτισσας σε βάρος του, αφού οι πράσινοι είχαν κερδίσει τα δύο παιχνίδια των πλέι οφ της περσινής περιόδου (0-3, 2-0), ενώ η τελευταία νίκη των γαλαζοκιτρίνων είχε έρθει τον Φεβρουάριο (1-0) για τον β’ γύρο της περσινής περιόδου. Ως φιλοξενούμενος, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2024. Εκ τότε σε τέσσερα παιχνίδια, με γηπεδούχους τους πράσινους, υπήρξαν δύο ισοπαλίες και στα άλλα δύο ματς νίκησε η Ομόνοια.

Σημειώνεται ότι για τον ΑΠΟΕΛ είναι το τελευταίο ντέρμπι στο α' γύρο, καθώς στις επόμενες τρεις αγωνιστικές έχει να αντιμετωπίσει ομάδες των κάτων διαζωμάτων και συγκεκριμένα τις Krasava E.N.Y. (εντός), Kαρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Στα αγωνιστικά, εκτός επιλογών του Νίκου Παπαδόπουλου είναι ο τιμωρημένος Σάστρε. Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζεται ούτε σε αυτό το παιχνίδι ο Πιέρος Σωτηρίου που αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, όπως φυσικά και ο μόνιμα παροπλισμένος Παναγιώτης Καττιρτζής.