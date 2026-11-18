Η ενίσχυση της ασφάλειας στα ιταλικά γήπεδα και η αντιμετώπιση της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται στο επίκεντρο έκθεσης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά της Μαφίας στην Ιταλία, με εισηγητή τον γερουσιαστή Βάλτερ Βερίνι.

Η έκθεση αναδεικνύει τις σχέσεις εγκληματικών οργανώσεων με τον χώρο του ποδοσφαίρου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους οργανωμένους οπαδούς, αλλά και σε παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρήματος, το παράνομο στοίχημα και η διακίνηση εισιτηρίων.

Ξεχωριστή θέση στην έρευνα έχει η υπόθεση «Doppia Curva», που αφορά τη διείσδυση εγκληματικών στοιχείων στους οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ και της Μίλαν. Η Επιτροπή είχε επαφές με εκπροσώπους των δύο συλλόγων, καθώς και με στελέχη της Λάτσιο και της Νάπολι, ενώ συνεργάστηκε και με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, σε ορισμένες περιπτώσεις οι σχέσεις μεταξύ οπαδικών ομάδων και εγκληματικών κύκλων είχαν αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, με φαινόμενα εκφοβισμού και πρακτικές που παρέπεμπαν στη δράση της μαφίας.

Οι δύο ομάδες του Μιλάνου έχουν ήδη προχωρήσει σε κοινές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εγκληματικής επιρροής στις εξέδρες και στις εμπορικές δραστηριότητες γύρω από τα γήπεδα.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται λίστες αποκλεισμού προσώπων, αυστηρότερες διαδικασίες διάθεσης εισιτηρίων, περιορισμοί στις αλλαγές ονομάτων στα εισιτήρια διαρκείας και εντατικότεροι έλεγχοι κατά την είσοδο των φιλάθλων.

Επιπλέον, προβλέπεται μεγαλύτερη αξιοποίηση συστημάτων αναγνώρισης προσώπου, ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας και περιορισμός της πρόσβασης οργανωμένων οπαδικών ομάδων σε συγκεκριμένους χώρους των εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα, έχει αναφέρει ότι περίπου 100 άτομα έχουν συμπεριληφθεί σε κοινή λίστα αποκλεισμού με τις αστυνομικές αρχές. Από την πλευρά της, η Μίλαν συμμετέχει σε κοινή επιτροπή με τους «νερατζούρι», με στόχο την αντιμετώπιση περιστατικών που παραβιάζουν τους κανονισμούς των δύο συλλόγων.

Ανησυχία για τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στις μικρότερες κατηγορίες

Η δράση της μαφίας δεν περιορίζεται, σύμφωνα με την έκθεση, στο κορυφαίο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου. Οι αρμόδιοι εκφράζουν ανησυχία για την πιθανή παρουσία παράνομων κεφαλαίων και στο ερασιτεχνικό και νεανικό ποδόσφαιρο.

Η εξαγορά ή η απόκτηση αθλητικών συλλόγων ενδέχεται να αξιοποιείται ως μέσο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και ανάπτυξης δικτύων επιρροής σε τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για το παράνομο στοίχημα και την πιθανότητα χειραγώγησης αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται αυστηρότεροι οικονομικοί έλεγχοι στους χρηματοδότες και στους συνεργάτες των συλλόγων, καθώς και μεγαλύτερη εποπτεία των σχέσεών τους με οργανωμένους οπαδικούς κύκλους.

Στο επίκεντρο η αναβάθμιση των γηπέδων ενόψει EURO 2032

Σημαντικό μέρος των προτάσεων αφορά και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, με τη συνδιοργάνωση του EURO 2032 να αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση των απαραίτητων αλλαγών.

Η Επιτροπή εισηγείται την αναβάθμιση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων εισόδου και την καθιέρωση αριθμημένων θέσεων, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας των γηπέδων.

Επιπλέον, προτείνεται η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των stewards, η αυστηροποίηση του πλαισίου αθλητικού αποκλεισμού (Daspo), αλλά και η δημιουργία ειδικών χώρων ασφαλείας για τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας.

Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι σαφές: η αντιμετώπιση της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο απαιτεί κάτι περισσότερο από αυξημένη αστυνομική παρουσία στους αγώνες. Χρειάζονται διαρκείς οικονομικοί έλεγχοι, διαφάνεια στις σχέσεις συλλόγων και οπαδών, σύγχρονες εγκαταστάσεις και στενότερη συνεργασία μεταξύ των ομάδων, των αρμόδιων αρχών και της Δικαιοσύνης.

sdna.gr