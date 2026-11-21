Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Premier League είναι και πάλι εδώ και η 11η αγωνιστική της αναμένεται να είναι, όπως συνήθως, γεμάτη συναισθήματα, γκολ και πάθος.

Το Σαββατοκύριακο αυτό δεσπόζει η μονομαχία τιτάνων ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Οι «κόκκινοι» δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν τα πατήματά τους μέσα στη σεζόν, υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα, και εξακολουθούν να προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν αγωνιστικό χαρακτήρα. Η Λίβερπουλ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (0-1), ενώ ακολούθησε η σοκαριστική ήττα με 3-2 από τη Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή με εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-3), θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, η Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει σελίδα, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να έχει αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, αντικαθιστώντας τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος στα τελευταία 11 παιχνίδια της ομάδας είχε πανηγυρίσει μόλις μία νίκη. Ο νέος τεχνικός καλείται πλέον να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων διαβόλων» και να οδηγήσει την ομάδα σε μια νέα αρχή.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (14:30)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (17:00)

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τότεναμ-Ίπσουιτς (17:00)

Τσέλσι-Λιντς (17:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 22/11

Χαλ-Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 23/11

Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)

Αναλυτικά η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 28/11

Λιντς-Κόβεντρι (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Ίπσουιτς-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 29/11

Έβερτον-Λίβερπουλ (14:00)

Κρίσταλ Πάλας-Χαλ (16:05)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (16:05)

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:05)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (16:05)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

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