Το όνομα του Αντόνιο Κόντε παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Γιουβέντους, στην οποία έγραψε τη δική του ιστορία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Παρότι οι δρόμοι των δύο πλευρών έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια, ο Ιταλός τεχνικός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας στο μέλλον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Cronache di Spogliatoio», αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο δέσιμό του με τη «Μεγάλη Κυρία», ενώ θυμήθηκε και όσα είχαν συμβεί το 2009, όταν μια διαφωνία σχετικά με την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας στάθηκε εμπόδιο στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντόνιο Κόντε:

«Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ένα, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, αλλά ξέρω ότι έχω αφήσει κάτι στη Γιουβέντους.

Θα μπορούσα να είχα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιούβε ήδη από το 2009, αλλά έφεραν τον Ντιέγκο, παρόλο που γνώριζαν πολύ καλά ότι εγώ θα εφάρμοζα το σύστημα 4-2-4. Μου είπαν ότι ο Ντιέγκο ήθελε να παίξουν με 4-3-1-2. Οποιοσδήποτε άλλος θα είχε δεχτεί, αλλά εγώ δεν κάνω συμβιβασμούς.

Αυτό ανέφερα στον σύλλογο: «Αν είναι ένας παίκτης αυτός που πρέπει να αποφασίζει πώς θα παίζουμε, τότε δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος προπονητής για εσάς». Έφυγα από εκείνη τη συνάντηση γνωρίζοντας ότι δεν θα γινόμουν προπονητής της Γιουβέντους».

sport-fm.gr