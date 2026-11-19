Ο Μπάρακ Ιτζχάκι επέλεξε να έχει διαθέσιμο τον Αλέσιο Ντα Κρουζ στο παιχνίδι που προηγήθηκε με την Ομόνοια και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος στο δευτεριάτικο ματς με την Krasava Ε.Ν.Υ, στο «Αμμόχωστος». Έτσι ο προπονητής της Ανόρθωσης, Μπάρακ Ιτζχάκι, καλείται να επιλέξει για το ποιος θα καλύψει το κενό στην κορυφή της επίθεσης, σε ένα παιχνίδι που το διπλό είναι μονόδρομος για την «Κυρία» ώστε να ανασάνει και να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Είναι μία απουσία που φέρνει δίλημμα, με τον Ράφα Λόπες έχει τον πρώτο λόγο, όμως είναι και η επιλογή του Μάριου Ηλία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο να παίξουν και οι δύο μαζί και να μείνει κάποιος από τον χώρο του κέντρου εκτός ενδεκάδας.

Από εκεί και το τεχνικό επιτελείο αναμένει να δει κατά πόσο θα είναι έτοιμοι οι Κίκο και Σεργίου. Ο πρώτος είχε αποχωρήσει τραυματίας απέναντι στην Ομόνοια ενώ ο δεύτερος δεν είχε αγωνιστεί. Εφόσον είναι έτοιμοι, θεωρείται δεδομένο πως θα ξεκινήσουν βασικοί. Είναι πάντως απαραίτητοι στο πλάνο, ειδικά σε ένα τόσο ιδιαίτερα κομβικό παιχνίδι.