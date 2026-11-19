Την ερχόμενη Τρίτη θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας η Εθνική μας ομάδα Γυναικών ενόψει των δύο φιλικών αγώνων με το Λουξεμβούργο στην Κύπρο.

Οι αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επίσημες υποχρεώσεις στη διοργάνωση Nations League 2027 και θα είναι οι πρώτοι της ομάδας μας με προπονητή τον Σάββα Σοφοκλέους.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και ώρα 11:00πμ στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και ο δεύτερος αγώνας την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 11:00πμ στο ίδιο στάδιο.

Σημειώνεται ότι οι φιλικοί αγώνες της Εθνικής μας θα μεταδοθούν διαδικτυακά από τον alphanews.live.

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

ΑΕΚ Αθηνών: Άντρη Βιολάρη

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc: Άντρια Ευστρατίου

Αστέρας Τρίπολης: Μαρία Παναγιώτου, Χρύσω Μιχαήλ

Apollon Ladies: Krystyna Marie Freda, Έλενα Αριστοδήμου, Ελένη Γιάννου, Κορίνα Πάολα Αδάμου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα

Athlone Town AFC: Μαρία Ματθαίου

ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης: Ειρήνη Μιχαήλ

Άρης Λεμεσού: Δόμνα Στυλιανού, Χριστίνα Κυριακίδη

Ξυλοφάγου FC: Ιωάννα Χαννύ

Ομόνοια Λευκωσίας: Άννα Ματσουκάρη, Ευθαλία Σιακαλλή, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Μαρία Ζαμανή, Χαρά Χαραλάμπους.

Πέγεια Ακάμας: Άντρια Κούσικ, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σωτήρειο Αθλητικό Κέντρο Κοφίνου. Συγκέντρωση στις 14:30 και προπόνηση στις 15:00.

Μεταφορές για τις 26.11.2026 στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Νάπας και συγκέντρωση στις 10:00πμ ως εξής:

Από Πάφο, 07:30 Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»

Από Λεμεσό, 08:30 Τσίρειο Στάδιο

Από κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού Λάρνακας, 09:15

Από Λευκωσία, 09:00 Allegra Hotel