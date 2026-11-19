Το πράσινο παρελθόν των Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και Τάσου Χατζηγιοβάνη θα τιμήσει ο Παναθηναϊκός.

Με την αφορμή την επιστροφή τους ως αντίπαλοι στο ΟΑΚΑ, οι δυο παίκτες του ΟΦΗ (και γνωστοί στο κυπριακό από την παρουσία τους σε ΑΕΚ και Ομόνοια αντίστοιχα) θα λάβουν την αναγνώριση που αξίζουν από τον κόσμο.

Πριν τη σέντρα λοιπόν του κυριακάτικου ματς (22/11, 17:30) θα βραβευτούν από τον Τάκη Φύσσα. Σημειώνεται ότι οι δυο παίκτες θα τιμηθούν επειδή είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό (σε αντίθεση με άλλους παίκτες του ΟΦΗ που επίσης έχουν περάσει από τους πράσινους, αλλά έχουν αγωνιστεί ξανά εναντίον τους).

sport-fm.gr