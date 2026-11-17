Η διοίκηση της Μίλαν θα κινηθεί τον Ιανουάριο για την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, ειδικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρούμπεν Αμορίμ ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Λούκ Μόντριτς, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα βάλει τέλος στη σπουδαία καριέρα του, και έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Αντζελο Στίλερ, ο οποίος θεωρείται ο νέος Τόνι Κρόος, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι είχαν προσεγγίσει το περασμένο καλοκαίρι τη Στουτγκάρδη για τον 25χρονο Γερμανό διεθνή αμυντικό μέσο, αλλά η διοίκηση της γερμανικής ομάδας απάντησε αρνητικά στις προτάσεις αυτές και είναι πλέον σ' επαφές με τη Μίλαν, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα η εφημερίδα υποστηρίζει πως παράγοντας της ιταλικής ομάδας συναντήθηκε με τον μάνατζερ του διεθνή μέσου στο Βερολίνο. Ο Στίλερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τη Χόφενχαϊμ αντί μόλις 5.5 εκατ. ευρώ, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, και το κασέ του έχει «εκτοξευτεί» πλέον στα 60 εκατ. ευρώ.