Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, ξεκαθάρισε με συνέντευξή του πως δεν πρόκειται να πουλήσει τους ροσονέρι και πως στόχος του είναι να φέρει στο Σαν Σίρο τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, για να φανεί ένα δείγμα των άγριων διαθέσεών του λίγες ώρες αργότερα.

Όπως αποκάλυψε η “Corriere dello Sport” με σημερινό της πρωτοσέλιδο, η επτάκις πρωταθλήτρια Ευρώπης όχι μόνο έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Έντρικ ενόψει του Ιανουαρίου αλλά είναι έτοιμη να ρίξει στο τραπέζι 60 εκατομμύρια ευρώ για να πείσει την Ρεάλ να τον αφήσει ελεύθερο.

Το ίδιο μέσο υποστήριζει πως οι Μιλανέζοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν και άλλα 10 εκατομμύρια ως μπόνους και να επιτρέψουν στους Μαδριλένους την επαναγορά του παίκτη με 80 εκατομμύρια ευρώ, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως έχουν απέναντί τους έναν μεγάλο αντίπαλο.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζόζε Μουρίνιο, ο οποίος πιστεύει πολύ στην αξία και στις προοπτικές του Έντρικ και δεν θέλει να τον παραχωρήσει, παρά το γεγονός ότι από την αρχή της σεζόν ο 20χρονος Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός έχει πάρει μόλις 144 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντεσού στην όλη υπόθεση; Το γεγονός πως ο νέο CEO της Milan Sports & Entertainment, Μπρετ Γιόρμαρκ είναι δίδυμος αδερφός του Μάικλ Γιόρμαρκ, προέδρου και ανώτατου στελέχους της Roc Nation Sports International η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Endrick, με τους ροσονέρι να μοιάζουν αποφασισμένοι να παίξουν και αυτό το χαρτί για να κλείσουν το σπουδαίο deal.