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Σοκαριστικό ατύχημα για τον Σάντσεθ της Κόμο

ΓΗΠΕΔΟ

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Κατέστρεψε τη Ferrari του στο Νίρμπουργκρινγκ!

Στιγμές αγωνίας έζησε ο Ρόμπερτ Σάντσεθ στη Γερμανία, καθώς ο τερματοφύλακας της Κόμο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, χωρίς ευτυχώς να υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Ο 28χρονος Ισπανός βρισκόταν τη Δευτέρα (9/11) στη γνωστή γερμανική πίστα, οδηγώντας μια Ferrari 488 Challenge Evo, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, η αξία του αυτοκινήτου υπολογίζεται περίπου στις 300.000 ευρώ.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη στροφή Caracciola-Karussell, με την ταχύτητα πρόσκρουσης να εκτιμάται στα 113 χιλιόμετρα την ώρα, βάσει μαρτυρίας οδηγού που βρισκόταν στο σημείο. Το μπροστινό τμήμα της Ferrari καταστράφηκε, ενώ κομμάτια του αυτοκινήτου διασκορπίστηκαν στην άσφαλτο.

Ο οδηγός που ακολουθούσε τον Σάντσεθ ανέφερε ότι ο Ισπανός μπήκε στη στροφή με μεγάλη ταχύτητα, προτού χάσει τον έλεγχο και προσκρούσει στις μπαριέρες. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της δραστηριότητας στην πίστα με κόκκινη σημαία.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο γκολκίπερ της Κόμο κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, παρέμεινε στο σημείο και συνέβαλε στην περισυλλογή των συντριμμιών, φορώντας ακόμη το κράνος του.

Η πίστα παρέμεινε κλειστή για περίπου μία ώρα, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις προστατευτικές μπαριέρες.

Ο Σάντσεθ αγωνίζεται στην Κόμο με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της επικαιρότητας, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της ιταλικής ομάδας με την ΑΕΚ, στις 24 Νοεμβρίου, για το Champions League.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

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