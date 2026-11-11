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Η θέση του ΚΟΑ για το περιστατικό με τον Μίλαν Τράικοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Άμεση η τοποθέτηση του Οργανισμού

Σε σχέση με σημερινό περιστατικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης του πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη μας Μίλαν Τραΐκοβιτς στο Τσίρειο Στάδιο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Τσίρειο Στάδιο τελεί υπό τη διαχείριση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ), του οποίου ο Μίλαν Τραΐκοβιτς είναι μέλος.

Ο ΚΟΑ δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του Σταδίου, ούτε στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την παραχώρηση και χρήση των επιμέρους εγκαταστάσεών του. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ή ανάμειξη στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο ΚΟΑ θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι αθλητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται σε κατάλληλες συνθήκες, με τον απαιτούμενο σεβασμό προς την προσπάθεια και τις ανάγκες τους.

Ο Οργανισμός διαχρονικά στηρίζει τον Μίλαν Τραΐκοβιτς και τις προσπάθειές του για υψηλές διεθνείς διακρίσεις και αναμένει ότι το ζήτημα θα τύχει της δέουσας διαχείρισης από τον αρμόδιο φορέα.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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