Η θέση του ΚΟΑ για το περιστατικό με τον Μίλαν Τράικοβιτς

Σε σχέση με σημερινό περιστατικό κατά τη διάρκεια της προπόνησης του πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη μας Μίλαν Τραΐκοβιτς στο Τσίρειο Στάδιο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Τσίρειο Στάδιο τελεί υπό τη διαχείριση του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ), του οποίου ο Μίλαν Τραΐκοβιτς είναι μέλος.

Ο ΚΟΑ δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του Σταδίου, ούτε στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την παραχώρηση και χρήση των επιμέρους εγκαταστάσεών του. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός δεν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ή ανάμειξη στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο ΚΟΑ θεωρεί αυτονόητο ότι όλοι οι αθλητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται σε κατάλληλες συνθήκες, με τον απαιτούμενο σεβασμό προς την προσπάθεια και τις ανάγκες τους.

Ο Οργανισμός διαχρονικά στηρίζει τον Μίλαν Τραΐκοβιτς και τις προσπάθειές του για υψηλές διεθνείς διακρίσεις και αναμένει ότι το ζήτημα θα τύχει της δέουσας διαχείρισης από τον αρμόδιο φορέα.