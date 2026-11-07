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Ασταμάτητη Μπολόνια, πέρασε κι από την Πάρμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπολόνια έχει πάρει... φόρα στην Ιταλία και δεν την σταματάει κανείς τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι «ροσομπλού» πέρασαν νικηφόρα κι απ' το "Ennio Tardini" επικρατώντας της Πάρμα με 2-1 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, έφτασαν τις 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και αναρριχήθηκαν στην 8η θέση, πλησιάζοντας τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Η αποβολή του Εντιαγιέ στο 9' έκανε πιο... εύκολα τα πράγματα για την Μπολόνια, η οποία προηγήθηκε στο 53' με τον Τετάτ και διπλασίασε τα τέρματά της στο 72' με πέναλτι του Ορσολίνι. Οι «παρμέντσι» μείωσαν στο 81' με πέναλτι του Σιέρο, αλλά δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάτι καλύτερο ως το φινάλε...

Νωρίτερα η Κάλιαρι «χαμογέλασε» ξανά στη Serie A έπειτα από τέσσερις σερί ήττες, καθώς νίκησε τη Φροζινόνε με 1-0 στο "Unipol Domus" στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής και βελτίωσε κατά πολύ τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα της Σαρδηνίας έφτασε στο «τρίποντο» με ένα γκολ του Αντοπό στο 38ο λεπτό και κράτησε το 1-0 ως το τέλος.

Η Λέτσε κατάφερε να φύγει αλώβητη απ' το Τορίνο (1-1), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 60' με το αυτογκόλ του Γκασπάρ, όμως η Λέτσε «τσίμπησε» το βαθμό με το τέρμα του Εντρί στο 73'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βενέτσια-Ουντινέζε        2-1

(53' Μπάσιτς, 65' Πέρες - 57' αυτ. Μορένο)

 

Κάλιαρι-Φροζινόνε         1-0

 

(38' Αντοπό)

 

Τορίνο-Λέτσε              1-1

 

(60' αυτ. Γκασπάρ - 73' Εντρί)

 

Πάρμα-Μπολόνια            1-2

 

(81' πέν. Σιέρο - 53' Τεάτ, 72' πεν. Ορσολίνι)

 

Ρόμα-Σασουόλο            21:45

 

Νάπολι-Λάτσιο            08/11

 

Τζένοα-Μίλαν             08/11

 

Μόντσα-Αταλάντα          08/11

 

Ίντερ-Κόμο               08/11

 

Φιορεντίνα-Γιουβέντους   08/11

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

 

Λάτσιο        28

 

Ιντερ         25

 

Ρόμα          24

 

Κόμο          23

 

Μίλαν         21

 

Φροζινόνε     20 -11αγ.

 

Γιουβέντους   17

 

Μπολόνια      17 -11αγ.

 

Κάλιαρι       16 -11αγ.

 

Νάπολι        14

 

Τορίνο        14 -11αγ.

 

Τζένοα        13

 

Αταλάντα      11

 

Λέτσε         10 -11αγ.

 

Φιορεντίνα     8

 

Σασουόλο       8

 

Πάρμα          8 -11αγ.

 

Μόντσα         7

 

Βενέτσια       6 -11αγ.

 

Ουντινέζε      5 -11αγ.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

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