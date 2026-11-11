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Ομάδα - έκπληξη από την Premier League πάει για το «colpo grosso» με τον Ντε Μπρόινε!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι σκέψεις της Νάπολι για αποδέσμευση του Κέβιν Ντε Μπρόινε τον Ιανουάριο, έχουν... ανοίξει την όρεξη στις ομάδες της Premier League για την απόκτηση του Βέλγου.

Κάθε άλλο παρά ιδανικό, μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα της Νάπολι στη Serie A. Οι «παρτενοπέι» έπειτα από 11 αγωνιστικές, βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας και τη 10η θέση, με 15 βαθμούς, μακριά από την πρωτοπόρο Λάτσιο!

Η κατάσταση μέσα στην ομάδα, μυρίζει... μπαρούτι, με φήμες για διαπληκτισμούς μεταξύ ποδοσφαιριστών και κάκιστο κλίμα στα αποδυτήρια.

Ενας από τους παίκτες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, είναι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Το «παχυλό» συμβόλαιο του Βέλγου μέσου, αλλά και το γεγονός ότι οι εμφανίσεις του δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε ο σύλλογος, έχουν βάλει τη Νάπολι σε σκέψεις αποδέσμευσής του, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σε 15 παιχνίδια φέτος, ο 35χρονος αστέρας έχει πετύχει τέσσερα γκολ κι έχει μοιράσει δύο ασίστ, νούμερα που για έναν οποιοδήποτε μέσο θα ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, ωστόσο οι απαιτήσεις στη Νάπολι, είναι πολύ μεγαλύτερες.

Με την είδηση ότι οι «παρτενοπέι» εξετάζουν το ενδεχόμενο να λύσουν το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε, προέκυψε ήδη ενδιαφέρον από ομάδα της Premier League, για τον πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με την «calciomercato», πρόκειται για την Εβερτον, η οποία έχει βάλει σκοπό να... σοκάρει την Ευρώπη, αποκτώντας έναν από τους κορυφαίους μέσους της ιστορίας.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, άνθρωποι των «ζαχαρωτών», έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τους ατζέντηδες του «KDB» και αναζητούν την «χρυσή τομή», προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη... βόμβα της χρονιάς!

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier LeagueSerie A

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