Η Λάτσιο άφησε βαθμούς στη Νάπολη, αλλά παραμένει στην κορυφή

Η Λάτσιο δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στη Serie A, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Νάπολι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Η ομάδα της Ρώμης προερχόταν από πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, όμως οι Ναπολιτάνοι έβαλαν τέλος στην πορεία της, αποφεύγοντας παράλληλα μια τρίτη συνεχόμενη ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό. Ο Νόσλιν έβγαλε την κατάλληλη πάσα και ο Ντάβιντε Φρατέζι, με δύσκολο τελείωμα από κλειστή γωνία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Νάπολι προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα, αλλά ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 42', ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Χόιλουντ, αποτρέποντας την ισοφάριση.

Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κάνει το ίδιο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48ο λεπτό, ο Νόα Λανγκ έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει, με τη βοήθεια και του Πεδράθα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Για τη Νάπολι, η ισοπαλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έβαλε τέλος σε ένα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές ήττες από τη Γιουβέντους (2-0) και την Πόρτο (4-1). Παράλληλα, όμως, η πίεση προς τον Μαξ Αλέγκρι παραμένει, αφού η ομάδα του βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, η Λάτσιο διατήρησε την πρώτη θέση στη Serie A. Παρά την απώλεια δύο βαθμών, εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τη συμπολίτισσα και βασική αντίπαλό της στη μάχη της κορυφής.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής στη Serie A:

Βενέτσια-Ουντινέζε 2-1

(53΄ Μπάσιτς, 65΄ Πέρες - 57΄ αυτ. Μορένο)

Κάλιαρι-Φροζινόνε 1-0

(38΄ Αντοπό)

Τορίνο-Λέτσε 1-1

(60΄ αυτ. Γκασπάρ - 73΄ Εντρί)

Πάρμα-Μπολόνια 1-2

(81΄ πεν. Σιέρο - 53΄ Τεάτ, 72΄ πεν. Ορσολίνι)

Ρόμα-Σασουόλο 3-0

(27΄ Ερμόσο, 30΄ αυτ. Βελούκεβιτς, 58΄ Μόρα)

Νάπολι-Λάτσιο 1-1

(48΄ αυτ. Πεντράθα - 28΄ Φρατέζι)

Τζένοα-Μίλαν 8/11

Μόντσα-Αταλάντα 8/11

Ίντερ-Κόμο 8/11

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 8/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Λάτσιο 29

Ρόμα 27

Ιντερ 25 -10αγ.

Κόμο 23 -10αγ.

Μίλαν 21 -10αγ.

Φροζινόνε 20

Γιουβέντους 17 -10αγ.

Μπολόνια 17

Κάλιαρι 16

Νάπολι 15

Τορίνο 14

Τζένοα 13 -10αγ.

Αταλάντα 11 -10αγ.

Λέτσε 10

Φιορεντίνα 8 -10αγ.

Πάρμα 8

Σασουόλο 8

Μόντσα 7 -10αγ.

Βενέτσια 6

Ουντινέζε 5