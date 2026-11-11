Ο Ποτσετίνο έτοιμος να αντικαταστήσει τον Κάρικ

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είναι έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον Αργεντινό προπονητή για το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του εντός των επόμενων 48 ωρών.

Μόλις ξεκαθαρίσει το μέλλον του Κάρικ, πηγές ανέφεραν στο BBC Sport ότι ο Ποτσετίνο -ο οποίος είναι ο τρέχων προπονητής της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ- επιθυμεί να αναλάβει τη θέση.

Ο πρώην τεχνικός της Τότεναμ και της Τσέλσι επιθυμεί να δείξει σεβασμό προς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ και θα περιμένει μέχρι η Γιουνάιτεντ να προχωρήσει σε επίσημη προσέγγιση.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων (7,5 εκατομμύρια λίρες) για να αποδεσμεύσουν τον Ποτσετίνο από το συμβόλαιό του, το οποίο υπέγραψε μόλις τον περασμένο Αύγουστο.

Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει προγραμματισμένους αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τα προημιτελικά του Concacaf Nations League εναντίον της Αϊτής, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η χρονική στιγμή των εξελίξεων στο «Ολντ Τράφορντ» θα μπορούσε να δημιουργήσει μια άβολη κατάσταση, ειδικά εάν ο 54χρονος Ποτσετίνο αποχωρούσε εν μέσω της τρέχουσας συγκέντρωσης της Εθνικής ομάδας.

Ωστόσο, ο ίδιος αντιμετωπίζει την προοπτική να αναλάβει τη Γιουνάιτεντ ως μια σοβαρή ευκαιρία, και αναμένεται ότι θα αποδεχθεί τη θέση, εφόσον του γίνει επίσημη πρόταση.

Η Γιουνάιτεντ έχει συζητήσει με τον πρώην αμυντικό της Εθνικής Αργεντινής για τη θέση του προπονητή κι άλλες τρεις φορές στο παρελθόν: όταν απολύθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο το 2018, το 2022 πριν από την πρόσληψη του Έρικ τεν Χαγκ, καθώς και μετά την απόλυση του Ολλανδού τεχνικού το 2024.

Το μέλλον του Κάρικ στη Γιουνάιτεντ θα κριθεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μονακό, στην οποία θα συμμετάσχουν ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα, ο αθλητικός διευθυντής Τζέισον Γουίλκοξ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κύριο ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί αφορά το μέλλον του Κάρικ και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Αναμένεται ότι η εισήγηση των Μπεράντα και Γουίλκοξ θα είναι η απομάκρυνση του προπονητή. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 18η θέση της Premier League -εντός της ζώνης του υποβιβασμού- έχοντας κερδίσει μόλις ένα από τα 10 πρώτα παιχνίδια της, ενώ δεν έχει σημειώσει νίκη από τον Αύγουστο.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί ο σύλλογος σε αυτό το στάδιο της σεζόν στην κορυφαία κατηγορία από την περίοδο 1986-87, όταν βρισκόταν στην 20ή θέση.

Η πρώτη δουλειά του Ποτσετίνο στην Premier League ήταν στη Σαουθάμπτον, από τον Ιανουάριο του 2013, ενώ ακολούθησε μια πενταετής θητεία στην Τότεναμ (από το 2014), κατά τη διάρκεια της οποίας η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League.

Διετέλεσε προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022, ενώ τη σεζόν 2023-24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Ο Ποτσετίνο πέρασε στο διεθνές ποδόσφαιρο αναλαμβάνοντας την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024, οδηγώντας τους συνδιοργανωτές στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.