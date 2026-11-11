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Τράικοβιτς: «Αποχωρώ μετά από 17 χρόνια - Ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε θέση ο αθλητής

Πήρε θέση ο Μίλαν Τράικοβιτς μετά την έντονη αντίδραση του Αντώνη Γιαννουλάκη, ο οποίος κατήγγειλε πως ο αθλητής εκδιώχθηκε από το Τσίρειο. Παράλληλα, γνωστοποίησε την απόφαση του να αποχωρήσει από τον ΓΣΟ μετά από 17 χρόνια, αφήνοντας αιχμές. 

Αναλυτικά: «Έπειτα από 17 χρόνια παρουσίας στον Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια (ΓΣΟ), πήρα την απόφαση να αποχωρήσω και να συνεχίσω την αθλητική μου πορεία σε ένα νέο περιβάλλον.

17 χρόνια γεμάτα προπονήσεις, θυσίες, δυσκολίες και μεγάλες επιτυχίες. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τον σύλλογο στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του κόσμου, από Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες, δίνοντας πάντα τον καλύτερό μου εαυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα αυτά τα χρόνια. Προπονητές, συναθλητές και ανθρώπους του συλλόγου που στάθηκαν δίπλα μου και σεβάστηκαν την προσπάθειά μου.

Ωστόσο, ο σεβασμός δεν πρέπει να είναι μονόδρομος.

Οι αθλητές δεν είναι απλώς μετάλλια, αποτελέσματα και διακρίσεις. Είναι άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνια από τη ζωή τους και αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Οι σύλλογοι υπάρχουν για να στηρίζουν τους αθλητές και όχι οι αθλητές για να εξυπηρετούν τους συλλόγους. Αυτό οφείλουν να το θυμούνται όλοι, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.

Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για όσα πετύχαμε αυτά τα 17 χρόνια, γνωρίζοντας ότι τίμησα τη φανέλα του ΓΣΟ σε κάθε αγώνα και σε κάθε στιγμή της πορείας μου.

Εύχομαι καλή συνέχεια στο ΓΣΟ».

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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