Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου ανακατασκευής και αναβάθμισης του «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, καθώς υπερψηφίστηκε η σχετική νομοθετική ρύθμιση, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή της εικόνας του γηπέδου του Ολυμπιακού.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο φέρει τον τίτλο: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Η συγκεκριμένη διάταξη είχε κατατεθεί στα τέλη του προηγούμενου μήνα και περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του φαληρικού γηπέδου. Μεταξύ των σημαντικότερων προβλέψεων βρίσκεται η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητάς του από τις 33.500 στις 52.000 θέσεις, μέσα από την αναδιαμόρφωση των κερκίδων και την κατασκευή νέου, ελαφριάς κατασκευής στεγάστρου.

Τι προβλέπεται για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»:

⦁ Η χωρητικότητα του γηπέδου αυξάνεται από τις 33.500 στις 52.000 θέσεις.

⦁ Καθορίζονται νέα ανώτατα όρια ύψους για το κτίριο της δυτικής πλευράς, τις νέες κερκίδες και το στέγαστρο.

⦁ Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,75.

⦁ Το ποσοστό κάλυψης καθορίζεται στο 60%.

⦁ Τουλάχιστον το 65% του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης δεσμεύεται αποκλειστικά για αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% αφορά συνοδές και εμπορικές δραστηριότητες.

⦁ Προβλέπεται ελάχιστη συνολική χωρητικότητα 1.800 θέσεων στάθμευσης.

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ειδικότερα, το άρθρο 83, το οποίο αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», περιλαμβάνει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

1. Όροι και περιορισμοί δόμησης

Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003 (Α' 302), καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

α) Ανώτατο ύψος κτιρίου δυτικής πλευράς του γηπέδου: τριάντα πέντε (35,00) μέτρα.

β) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές βορειοανατολική, νοτιοανατολική, νοτιοδυτική και βορειοδυτική του γηπέδου: έως τριάντα επτά (37) μέτρα.

γ) Ανώτατο ύψος απόληξης νέας κερκίδας στις πλευρές βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική του γηπέδου: έως σαράντα πέντε (45,00) μέτρα.

δ) Ανώτατο ύψος νέου στεγάστρου ελαφράς κατασκευής, με αφετηρία μέτρησης όλα τα σημεία του νέου περιγράμματος του γηπέδου: έως πενήντα δύο (52) μέτρα. Εντός του γηπέδου, με αφετηρία μέτρησης του ύψους του στεγάστρου το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου, το μέγιστο ύψος του δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ (58) μέτρα.

ε) Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: μηδέν κόμμα εβδομήντα πέντε (0,75).

στ) Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%).

Για την κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση και αναβάθμιση του γηπέδου, καθώς και των απαραίτητων συνοδών εγκαταστάσεών του, δίνεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, να συμπίπτει η οικοδομική γραμμή με τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται οι εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, οι κοινόχρηστοι χώροι και η ασφαλής λειτουργία του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ταύτιση των δύο γραμμών αποτυπώνεται στο διάγραμμα κάλυψης που συνοδεύει την αντίστοιχη πράξη έγκρισης ή αδειοδότησης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διάταξης.

2. Αθλητικές, συνοδές και εμπορικές χρήσεις

Στις εγκαταστάσεις του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», οι αμιγώς αθλητικές χρήσεις πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 65% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε) της παρ. 1.

Το υπόλοιπο 35% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατανέμεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Συνοδές χρήσεις: Χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αναψυχής και εστίασης αθλητών, εκπαίδευσης, παιδότοποι, εντευκτήρια, γραφεία, χώροι θεραπευτικής φροντίδας και υποστήριξης για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών και βελτιστοποίησης της φυσικής απόδοσης, καθώς και κέντρα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, κινησιοθεραπείας και φυσιοθεραπείας.

Επιπλέον, προβλέπονται αίθουσες πολλαπλών χρήσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως μουσεία, χώροι αθλητικών συλλόγων και εκθέσεις αθλητικών συλλόγων.

β) Εμπορικές χρήσεις: Καταστήματα αθλητικών ειδών, αναψυκτήρια και μικτά καταστήματα τροφίμων, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών, συσκευασίας και αποθήκευσής τους, δραστηριότητες πάσης φύσεως υπηρεσιών τροφοδοσίας, εμπορικά καταστήματα, καθώς και χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Παράλληλα, εντός της έκτασης του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» επιτρέπεται η χρήση κτιρίων ή γηπέδων ως χώρων στάθμευσης.

3. Χώροι στάθμευσης

Η ελάχιστη συνολική χωρητικότητα των χώρων στάθμευσης του σταδίου καθορίζεται σε χίλιες οκτακόσιες (1.800) θέσεις.

4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά και για την κατασκευή και επέκταση των χώρων στάθμευσης, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού.

Με την απόφαση αυτή θα επικαιροποιείται η υφιστάμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), αφού προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας και η υποβολή φακέλου τροποποίησης-επικαιροποίησης της ΑΕΠΟ.

5. Έκδοση οικοδομικών αδειών

Οι οικοδομικές άδειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» θα εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά.

6. Ενιαία οικοδομική άδεια και συνένωση εκτάσεων

Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας οικοδομικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης, καθώς και η λειτουργική συνένωση της έκτασης των εγκαταστάσεων του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3207/2003, με όμορα οικόπεδα.

Η συνένωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα με τις εγκαταστάσεις είτε έμμεσα μέσω τρίτου οικοπέδου. Τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 53 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και η χρήση τους έχει μισθωθεί ή παραχωρηθεί στο σωματείο με την επωνυμία «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» ή σε άλλο τρίτο πρόσωπο, στο οποίο το σωματείο έχει εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις παραπάνω εγκαταστάσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Από τη σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης πρέπει να προκύπτει η σχετική βούληση των ιδιοκτητών. Εάν αυτή δεν αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο ή στη σύμβαση παραχώρησης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους, η οποία θα αποτυπώνεται σε έγγραφο.

β) Πρέπει να τηρούνται τα ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη για κάθε οικόπεδο.