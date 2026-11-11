Πάνω στην ώρα

Η επιστροφή του Ακιντόλα στη δράση ήταν ό,τι έπρεπε για την τεχνική ηγεσία. Ο 30χρονος αναμένεται πως θα τραβήξει... κουπί στις εντός έδρας υποχρεώσεις ώστε να δώσει ανάσες στους συμπαίκτες του, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, είναι εξίσου σημαντική η επιστροφή των Νεγκό και Μπάλκοβετς οι οποίοι κάνουν αγώνα δρόμου ενόψει ΑΠΟΕΛ. Το ίδιο ισχύει και για τον Κακουλλή. Όσον αφορά στον Ντουβέρν, δεν θα δώσει το παρών του στις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας (ενημερώθηκε ήδη) και θα αρχίσει πρόγραμμα αποφόρτισης.