Ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Εθνικής

Με προπόνηση στο «Republican Stadium after Vazgen Sargsyan» ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών ενόψει του αγώνα με την Αρμενία, την Πέμπτη στις 19:00.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας πήραν μια πρώτη γεύση από το στάδιο που θα αγωνιστούν αύριο ενώ πήραν μια πρώτη γεύση και από τις καιρικές συνθήκες που τους περιμένουν αφού η θερμοκρασία την ώρα της προπόνησης ήταν στους 2 βαθμούς κελσίου.

Ο αγώνας με την Αρμενία είναι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για την Κύπρο αφού με ισοπαλια κλειδώνει τη δεύτερη θέση και μαζί συμμετοχή στα play-offs ανόδου στη Β' Κατηγορία ενώ με νίκη, θα διεκδικήσει ακόμη και την πρώτη θέση του ομίλου.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Αντρέας Παρασκευά, Φαμπιάνο Φρέιτας, Ζόελ Μολ, Λεωνίδας Κονομής, Νικόλας Τσαρούλλα, Ανδρέας Σιήκκης, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Γιώργος Μαλεκκίδης, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Μόργκαν Μπράουν, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Παναγιώτης Ανδρέου, Γρηγόρης Κάστανος, Ιωάννης Κωστή, Σταύρος Γεωργίου, Μαρίνος Τζιωνή, Λοΐζος Λοΐζου, Μάρκους Έντουαρντς, Ζάνος Σάββα, Άγγελος Νεοφύτου, Ιάσωνας Πικής και Ιωάννης Πίττας.