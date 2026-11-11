Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας δίνει τα συγχαρητήρια της στον κόσμο της ομάδας για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, στα 100χρονα της ομάδας.

Αναλυτικά: «Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες και συγχαίρει ολόκληρο τον κόσμο της ομάδας μας για την εντυπωσιακή συμμετοχή του στο εορταστικό διήμερο εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του Θρύλου.

Το κέντρο της Λευκωσίας έζησε και ένιωσε τη μεγαλοσύνη αυτής της ιστορικής στιγμής. Η λαμπαδηδρομία και η ανταλλαγή της φλόγας συμβόλισαν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη συνέχεια μιας ιδέας που παραμένει ζωντανή εδώ και έναν αιώνα. Μιας φλόγας που πέρασε από τα χέρια χιλιάδων αθλητών, μέσα από δέκα δεκαετιες ζωής, οι οποίοι τίμησαν, υπηρέτησαν και υπερασπίστηκαν τα γαλαζοκίτρινα χρώματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης και σε όλους όσοι βρέθηκαν το βράδυ των γενεθλίων μας στο ΓΣΠ. Σε όσους στάθηκαν δίπλα στην ομάδα για 90 λεπτά, τη στήριξαν με τη φωνή και την παρουσία τους και στη συνέχεια έγιναν μέρος μιας μοναδικής γιορτής μαζί με ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Ένα ταξίδι αναμνήσεων, συγκίνησης και περηφάνιας μέσα από την ιστορία του μεγαλύτερου αθλητικού συλλόγου της Κύπρου.

Αυτές οι στιγμές επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά κάτι που δεν χρειάζεται αποδείξεις: Ο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε πρόσωπο, από κάθε εποχή και από κάθε ανθρώπινη φιλοδοξία. Είναι μια αθλητική και κοινωνική ιδέα, που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια και συνεχίζει να υπερασπίζεται τα ιδεώδη και τις αξίες των ιδρυτών της.

Ο ΑΠΟΕΛ ανήκει στην ιστορία του, στον κόσμο του και στις γενιές που τον ακολούθησαν, τον ακολουθούν και θα συνεχίσουν να τον ακολουθούν.

Σας ευχαριστούμε που γίνατε μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής.

Σημειώνουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ζωής του Θρύλου, θα έχουν και συνέχεια. Τις επόμενες μέρες, θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες.

Με την ίδια περηφάνια, την ίδια φλόγα και την ίδια πίστη, προχωρούμε στον επόμενο αιώνα».