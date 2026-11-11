Άριστα με τους μικρομεσαίους

Παρόλα αυτά, είναι σε καλό δρόμο καθώς είναι στο -2 από την κορυφή. Και είναι μία καλή βάση ώστε να δει το μέλλον με αισιοδοξία προς υλοποίηση των στόχων της. Αυτό που κάνει καλά η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς είναι ότι στα παιχνίδια με μικρομεσαίες ομάδες, βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει.

Συγκεκριμένα, δεν απώλεσε κανένα βαθμό. Κέρδισε εντός έδρας τη Νέα Σαλαμίνα (2-1), την Ομόνοια 29ης Μαΐου (2-1) και την Krasava (3-1) και απέδρασε με διπλό απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (0-2). Οι άλλες δύο νίκες ήταν επί της Ανόρθωσης που ναι μεν είναι στα χαμηλά αλλά δεν είναι μικρομεσαία και επί της Πάφου εκτός έδρας (0-2).

Μπορεί ο Άρης, από τον οποίο έχει ηττηθεί να είναι 7ος, εντούτοις είναι μία ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους. Έχασε επίσης από ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια στο ΓΣΠ. Ακολουθούν δύο άλλα παιχνίδια με ομάδες του... χεριού της. Πρώτα με Καρμιώτισσα (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός), πριν ολοκληρώσει τον α΄ γύρο με ντέρμπι απέναντι σε ΑΕΚ και Απόλλωνα.