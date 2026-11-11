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Καλύτερα νούμερα όμως αναγκαία η βελτίωση

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Παρόλο που ακόμα δεν έχει πείσει απόλυτα με τις εμφανίσεις της, εντούτοις η ΑΕΚ παρουσιάζει φέτος βελτίωση όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών τις πρώτες εννέα αγωνιστικές, συγκριτικά με τις αντίστοιχες αγωνιστικές του περσινού πρωταθλήματος.

Τη σεζόν 2025-26 είχε συγκεντρώσει 17 βαθμούς (ήταν στην 5η θέση), ενώ φέτος μάζεψε 20 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Την περσινή σεζόν είχε (5-2-2) ενώ φέτος έχει έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, εντός έδρας από την Πάφος FC (3η αγωνιστική). 

Παρά το γεγονός ότι από τις επόμενες προπονήσεις θα απουσιάζουν πέντε διεθνείς (Παρασκευά, Κυριάκου, Πηλέας, Τσακόν, Πάνκοφ), η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται στον Ρούμπεν Σεγιές για να βελτιώσει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας του. Και τούτο, διότι ειδικά το τελευταίο δίμηνο (από τα μέσα Σεπτεμβρίου), η ΑΕΚ μπορεί στα πλείστα παιχνίδια να πήρε τα ποθητά αποτελέσματα, ωστόσο είναι γεγονός πως οι εμφανίσεις της δεν ενθουσίασαν τον κόσμο.

Εξού και η προσέλευση των φιλάθλων στα εντός έδρας παιχνίδια δεν θεωρείται ικανοποιητική, ούτε συνάδει με ομάδα που προπορεύεται στη βαθμολογία. Υπάρχει, μεν, ικανοποίηση για την μέχρι σήμερα συγκομιδή βαθμών, αλλά η ΑΕΚ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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