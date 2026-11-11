Τα έντεκα είναι πολλά, τα δύο μόλις είναι λίγα

Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα πάει στη διακοπή και με το πέρας εννιά αγωνιστικών, έχοντας την καλύτερη επίθεση με 21 γκολ, παράλληλα όμως και τη χειρότερη άμυνα της εξάδας.

Τα έντεκα γκολ που δέχθηκε, επισκιάζουν την πορεία και είναι ένας τομέας που δίνει ιδιαίτερη βάση το τεχνικό επιτελείο. Ακόμη δεν βρέθηκε η καλή χημεία στα μετόπισθεν και ενδεικτικό είναι πως μόλις σε δύο ματς δεν έχει δεχθεί γκολ. Από την Ομόνοια στο ΓΣΠ (0-0) και απέναντι στην Καρμιώτισσα (νίκη με 0-5).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τέσσερις φορές ο αντίπαλος σκόραρε από την άσπρη βούλα, όμως σημαίνει πως υπήρξε έλλειψη συγκέντρωσης και υπέπεσε σε παράβαση.