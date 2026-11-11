Στόχος το διπλό, αλλά καλή και η ισοπαλία

Με απολογισμό επτά βαθμούς στους τέσσερις πρώτους αγώνες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στη 2η θέση, πίσω από το Μαυροβούνιο που έχει δέκα βαθμούς. Και εφόσον δεν ηττηθούμε από την Αρμενία (4 βαθμούς), τότε σίγουρα θα διασφαλιστεί η 2η θέση. Υπάρχουν όμως και σοβαρές πιθανότητες για την πρωτιά, εφόσον κερδίσουμε τόσο την Αρμενία όσο και το Μαυροβούνιο (15/11. 16:00) στο «Αλφαμέγα». Η ομάδα που θα τερματίσει 1η θα ανέβει στη Β΄ Κατηγορία ενώ αυτή που θα βρεθεί στη 2η θέση, θα αγωνιστεί σε πλέι οφ ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β΄Κατηγορίας. Στόχος λοιπόν απέναντι στην Αρμενία είναι το διπλό, όμως δεν χαλάει η ισοπαλία.

Από την αρχική αποστολή, εκτός τέθηκε ο Ανδρόνικος Κακουλλής λόγω τραυματισμού, ενώ κλήθηκε έκτακτα ο Ανδρέας Σιήκκης. Στην αποστολή βρίσκονται λοιπόν οι: Α. Παρασκευά, Φαμπιάνο, Ζόελ Μολ, Λ. Κονομής, Α. Σιήκκης, Ν. Τσαρούλλα, Ευαγ. Αντωνίου, Κ. Λαΐφης, Ν. Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Κ. Πηλέας, Γ. Μαλεκκίδης, Χαρ. Κυριάκου, Κ. Αρτυματάς, Μόργκαν Μπράουν, Χαρ. Χαραλάμπους, Π. Ανδρέου, Γρ. Κάστανος, Ι. Κωστή, Στ. Γεωργίου, Μ. Τζιωνή, Λ. Λοΐζου, Μάρκους Έντουαρντς, Ζ.Σάββα, Αγγ. Νεοφύτου, Ι. Πικής, Ι. Πίττας.

Ο Κώστας Πηλέας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στην Αρμενία λόγω της αποβολής του με τους Αρμένιους που έγινε στο ΓΣΠ.