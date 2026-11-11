Πρόγραμμα-φωτιά για το Big 4 έως τα Χριστούγεννα - Κομβικά τα ντέρμπι και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, ακολουθεί ένας καυτός μήνας για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, για τη μάχη του τίτλου και όχι μόνο. Το SDNA έβαλε κάτω τα προγράμματα των ομάδων και αναλύει τις μάχες που έχουν μπροστά τους έως τα Χριστούγεννα, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουν.

Ντέρμπι σε Κύπελλο, πρωτάθλημα και μάχες στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, αλλά και Conference League. Στην Ευρώπη τα τρία παιχνίδια που απομένουν είναι τα πιο δύσκολα, με Νόρτζελαντ, Φράιμπουργκ, Μπράιτον, αλλά οι τρεις νίκες που έχει ήδη κάνει του δίνουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για την πρόκριση στην οκτάδα. Οσον αφορά τη Super League, το πρόγραμμα έχει δυνατά παιχνίδια, με ΟΦΗ, Ατρόμητο, Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, όπου το περιθώριο λάθους δεν είναι μεγάλο, αν θέλει το «τριφύλλι» να παραμείνει στην κορυφή. Στο Κύπελλο, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, όπου θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη τετράδα και να αποφύγει τα play offs της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

22/11 17:30 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (11η αγωνιστική)

26/11 22:00 Νόρντζελαντ - Παναθηναϊκός (4η αγωνιστική Conference League)

29/11 17:00 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική)

*02/12 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική Κυπέλλου)

06/12 17:30 Παναθηναϊκός - Άρης (13η αγωνιστική)

10/12 19:45 Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική Conference League)

13/12 19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (14η αγωνιστική)

17/12 22:00 Παναθηναϊκός - Μπράιτον (6η αγωνιστική Conference League)

20/12 17:30 Παναθηναϊκός - Ηρακλής (15η αγωνιστική)

Δυνατά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί κάθε στραβοπάτημα των αντιπάλων του για να μειώσει το -4 από την κορυφή στο πρωτάθλημα, αλλά έχει κι αυτός δύσκολο πρόγραμμα ως τη διακοπή των Χριστουγέννων. Για το πρωτάθλημα κοντράρεται με Ηρακλή, Άρη, ΑΕΚ, Ατρόμητο και Παναιτωλικό, όπου δεν θέλει να χάσει… βαθμό για να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου. Στο Europa League θέλει να διασφαλίσει μια θέση στην πρώτη οκτάδα, αντιμετωπίζοντας τις Μίλαν και Τσέλιε. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, με στόχο τουλάχιστον την ισοπαλία, για να μην αποκτήσει νέα… υποχρέωση πριν τα Χριστούγεννα στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

22/11, 19:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής (11η αγωνιστική)

26/11, 19:45 Ολυμπιακός - Μίλαν (5η αγωνιστική Europa League)

29/11, 19:00 Άρης - Ολυμπιακός (12η αγωνιστική)

*2/12 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική Κυπέλλου)

5/12, 20:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13η αγωνιστική)

10/12, 19:45 Τσέλιε - Ολυμπιακός (6η αγωνιστική Europa League)

13/12, 17:00 Ατρόμητος - Ολυμπιακός (14η αγωνιστική)

20/12, 17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός (15η αγωνιστική)

Αποδείξεις από την ΑΕΚ έως τα Χριστούγεννα

Φορτωμένο πρόγραμμα έχει η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι τις γιορτές και θέλει να θυμηθεί τον καλό της εαυτό, όπως έκανε πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Στο πρωτάθλημα έχει πρόγραμμα-φωτιά μπροστά της, με Καλαμάτα, δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, αλλά και Βόλο, Ατρόμητο (εξ αναβολής) και Άρη. Τα περιθώρια για νέες απώλειες είναι στενά, καθώς θέλει να μην χάσει την επαφή με την κορυφή, αλλά αντίθετα με το έξτρα ματς να πλησιάσει κι άλλο. Στο Champions League οι αγώνες είναι υψηλού επιπέδου και η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη Κόμο, αλλά και τη Γαλατασαράι, ψάχνοντας τους βαθμούς που θα τη βάλουν και πάλι στο κόλπο της 24άδας. Στο Κύπελλο, η ΑΕΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη League Phase με τον Αστέρα Aktor, όπου η νίκη είναι επιβεβλημένη για να διασφαλίσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

21/11 19:30 Καλαμάτα - ΑΕΚ (11η αγωνιστική)

24/11 22:00 Κόμο - ΑΕΚ (5η αγωνιστική Champions League)

29/11 21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (12η αγωνιστική)

*2/12 ΑΕΚ - Αστέρας Aktor (5η αγωνιστική Κυπέλλου)

5/12 20:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13η αγωνιστική)

8/12 22:00 ΑΕΚ - Γαλατασαράι (6η αγωνιστική Champions League)

13/12 19:00 ΑΕΚ - Βόλος (14η αγωνιστική)

16/12 19:00 Ατρόμητος - ΑΕΚ (7η αγωνιστική εξ αναβολής)

20/12 19:30 Αρης - ΑΕΚ (15η αγωνιστική)

Δύο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ και ευκαιρία να ροκανίσει τη διαφορά

Ο ΠΑΟΚ έχει πιο άνετο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα, αλλά δεν του λείπουν τα απαιτητικά παιχνίδια, ωστόσο θέλει να εκμεταλλευτεί την κούραση των αντιπάλων του. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει Κηφισιά, ΑΕΚ, Βόλο, Παναθηναϊκό και Αστέρα Aktor στο πρωτάθλημα, στοχεύοντας στο απόλυτο που θα τον φέρει σε τροχιά κορυφής. Στο Κύπελλο, αντιμετωπίζει στην Καλαμάτα, όπου με νίκη εξασφαλίζει μια θέση στην πρώτη τετράδα και αποφεύγει το έξτρα παιχνίδι στα πλέι οφ.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

22/11 19:30 ΠΑΟΚ - Κηφισιά (11η αγωνιστική)

29/11 21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (12η αγωνιστική)

*02/12 Καλαμάτα - ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική Κυπέλλου)

06/12 19:30 ΠΑΟΚ - Βόλος (13η αγωνιστική)

13/12 19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (14η αγωνιστική)

19/12 19:30 Αστέρας Aktor - ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική)

sdna.gr