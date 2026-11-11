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Βελτίωση και συνέπεια στην πράξη!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Η νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ήταν η 4η συναπτή για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Προηγήθηκαν αυτές επί Ομόνοιας 29Μ, Χαλκάνορα για το κύπελλο και Ομόνοιας Αραδίππου. Παράλληλα, οι γαλαζοκίτρινοι συμπλήρωσαν δύο μήνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία φορά που έχασαν ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου και το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής όταν η Ανόρθωση επικράτησε εντός έδρας με 2-1. Μάλιστα τότε, αν θυμάστε καλά, έγινε λόγος για τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην ομάδα να καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοσή της προκειμένου να έχει μεγαλύτερη συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα.

Δύο μήνες λοιπόν μετά, βλέπουμε μία ομάδα αλλαγμένη προς το καλύτερο. Μπορεί να μην πιάνει κάθε βδομάδα τα υψηλότερα των στάνταρ της απόδοσής της (άλλωστε αυτό είναι πολύ δύσκολο), παρ' όλα αυτά καταφέρνει να φτάνει στο ζητούμενο, τη νίκη. Ο ΑΠΟΕΛ από την τελευταία του ήττα στο πρωτάθλημα, στα έξι παιχνίδια που ακολούθησαν, πήρε 14 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς. Ένα νούμερο σαφώς πολύ ικανοποιητικό.

Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, είναι αρκετά έμπειρος για να γνωρίζει πως μια ομάδα με τόσα νέα πρόσωπα χρειάζεται χρόνο για να καταφέρει να βρει ομοιογένεια. Ο… ποδοσφαιρικός χρόνος όμως εδώ στην Κύπρο κερδίζεται μόνο μέσω αποτελεσμάτων. Και ο ΑΠΟΕΛ είναι σε πολύ καλό στάδιο ως προ αυτό. Κερδίζει, ανεβαίνει η ψυχολογία της ομάδας, αποκτά περισσότερη ομοιογένεια ως σύνολο και προχωρά. 

Γκολ από παντού

Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, ο Καρίγιο πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έγινε ο 9ος διαφορετικός σκόρερ στο πρωτάθλημα και προφανώς αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί τον προπονητή ο οποίος βλέπει πως μπορεί να πάρει γκολ από όλες τις γραμμές μέσα στο γήπεδο.

Το κεφάλαιο της άμυνας

Ένα στοιχείο ωστόσο που χρήζει βελτίωσης είναι η αμυντική λειτουργία. Στις 19/10 και το παιχνίδι με την Πάφο, ήταν η τελευταία φορά που η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ (0-0). Μάλιστα αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ματς που οι γαλαζοκίτρινοι διατηρούν το μηδέν στην άμυνα. Στα υπόλοιπα, ακόμα και στο κύπελλο με τον Χαλκάνορα, ο αντίπαλος κατάφερε να παραβιάσει την εστία τους. 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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