Εθνική Ανδρών: Τα δεδομένα στον όμιλο μας ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών
ΓΗΠΕΔΟ
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Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των αγώνων στους ομίλους του Nations League και όλες οι θέσεις παραμένουν ανοικτές στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας στον οποίο συμμετέχει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):
1. Μαυροβούνιο 10 4 -3
2. Κύπρος 7 3-2
3. Αρμενία 4 4-5
4. Λετονία 1 2-6
Όπως δείχνει και η βαθμολογία, τα πάντα στον όμιλο είναι ρευστά και οι δύο πρώτες θέσεις θα κριθούν από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
5η αγωνιστική
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
19:00 Αρμενία – Κύπρος
21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία
6η αγωνιστική
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο
16:00 Λετονία- Αρμενία
Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.
Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.