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Εθνική Ανδρών: Τα δεδομένα στον όμιλο μας ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών

ΓΗΠΕΔΟ

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Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των αγώνων στους ομίλους του Nations League και όλες οι θέσεις παραμένουν ανοικτές στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας στον οποίο συμμετέχει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.

Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):

1. Μαυροβούνιο 10   4 -3 

2. Κύπρος               7    3-2

3. Αρμενία              4    4-5

4. Λετονία              1    2-6

Όπως δείχνει και η βαθμολογία, τα πάντα στον όμιλο είναι ρευστά και οι δύο πρώτες θέσεις θα κριθούν από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.

Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.

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ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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