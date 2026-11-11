Εθνική Ανδρών: Τα δεδομένα στον όμιλο μας ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών

Βαθμολογία (βαθμοί, τέρματα):

1. Μαυροβούνιο 10 4 -3

2. Κύπρος 7 3-2

3. Αρμενία 4 4-5

4. Λετονία 1 2-6

Όπως δείχνει και η βαθμολογία, τα πάντα στον όμιλο είναι ρευστά και οι δύο πρώτες θέσεις θα κριθούν από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη, θα ανέβει στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, θα αγωνιστεί σε play-offs ανόδου με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία σε όμιλο της Β' Κατηγορίας.

Η Κύπρος αν δεν χάσει στην Αρμενία θα είναι σίγουρα δεύτερη ενώ, με έξι βαθμούς στους δύο τελευταίους αγώνες, μπορεί να τερματίσει ακόμη και πρώτη.