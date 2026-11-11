Πιέζει για τρεις ανανεώσεις ο Ιραόλα!

Ο Άντονι Ιραόλα έχει τρείς που θέλει να μείνουν πάση θυσία και το έχει δηλώσει στη διοίκηση. Τα συμβόλαιά τους, λήγουν, πρέπει να γίνουν γρήγορα κινήσεις, καθώς ο Ιανουάριος πλησιάζει και μπορούν να συμφωνήσουν με άλλη ομάδα.

Ο Άντονι Ιραόλα έχει ξεχωρίσει τρεις παίκτες από τη Λίβερπουλ, τους οποίους θέλει για… πάντα στο «Άνφιλντ». Τα δύο συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι, το άλλο όχι ακόμη. Μιλάμε για σημαντικούς και βασικούς ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το «Νησί», ο Ισπανός τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να δει τα συμβόλαια τριών παικτών του, να ανανεωθούν. Οι δύο έχουν μείνει όλη τη… ζωή τους στο «Άνφιλντ», ενώ ο τρίτος είναι εξίσου σημαντικός για τον σύλλογο. Όλα όμως είναι πιθανά.

Τα τρία ονόματα είναι, ο Φαν Ντάικ, ο Άλισον και ο Αλέξις ΜακΆλιστερ. Τρεις κομβικοί παίκτες, που τους έχει ανάγκη τόσο ο κόουτς των «reds», όσο και η ομάδα γενικότερα. Μένει να φανεί, αν θα γίνουν γρήγορα οι ενέργειες που πρέπει.

Τα συμβόλαια των δύο πρώτων λήγουν το καλοκαίρι του 2027, ενώ του Αργεντίνου το 2028!

england365.gr