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Τεράστια διάκριση για τον Ανδρέου: Στους καλύτερους νεαρούς παγκοσμίως!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε πολύ υψηλή θέση στην σχετική λίστα ο νεαρός χαφ της Ομόνοιας

Ανάμεσα στους κορυφαίους των κορυφαίων ο Παναγιώτης Ανδρέου. 

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας που ετοίμασε το Football Ranked με τους νεαρούς παίκτες (Κ21) που παρουσίασαν την μεγαλύτερη βελτίωση μέσα στο 2026. 

Ανάμεσα σε αυτούς και ο «Ταλιμπάν» ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην 4η θέση από τους 50 που συμπεριλήφθηκαν. 

Ο Ανδρέου την περσινή σεζόν πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια όντας από τους παίκτες που ξεχώρισαν.

Συνολικά μέτρησε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Φέτος ήδη έχει 20 συμμετοχές με δύο γκολ και δύο ασίστ.

 

 

 

 

 

 

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