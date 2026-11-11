Τεράστια διάκριση για τον Ανδρέου: Στους καλύτερους νεαρούς παγκοσμίως!

Ανάμεσα στους κορυφαίους των κορυφαίων ο Παναγιώτης Ανδρέου.

Ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας που ετοίμασε το Football Ranked με τους νεαρούς παίκτες (Κ21) που παρουσίασαν την μεγαλύτερη βελτίωση μέσα στο 2026.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο «Ταλιμπάν» ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην 4η θέση από τους 50 που συμπεριλήφθηκαν.

Ο Ανδρέου την περσινή σεζόν πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια όντας από τους παίκτες που ξεχώρισαν.

Συνολικά μέτρησε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και δύο ασίστ.

Φέτος ήδη έχει 20 συμμετοχές με δύο γκολ και δύο ασίστ.

U21 players to follow: who improved the most in 2026 (1200+ Elo) Some of these players, like Cubarsí, Diomande and Prestianni, are already known stars, while others in the top 50, like David Matei (Universitatea Craiova), Sondre Granaas (Molde) and Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), are still waiting for their breakthrough. 1️⃣ 🇪🇸 Marc Bernal (Barcelona) +411 Elo 2️⃣ 🇳🇱 Aaron Bouwman (Ajax) +370 3️⃣ 🇦🇷 Gianluca Prestianni (Benfica) +342 4️⃣ 🇨🇾 Panagiotis Andreou (Omonia) +305 5️⃣ 🇦🇹 Christian Zawieschitzky (Salzburg) +300 6️⃣ 🇳🇱 Elijah Dijkstra (AZ) +291 6️⃣ 🇪🇸 Jon Martín (Real Sociedad) +291 8️⃣ 🇺🇸 Cavan Sullivan (Philadelphia Union) +289 9️⃣ 🇪🇸 Jan Virgili (Club Brugge) +284 🔟 🇦🇹 Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) +281 Top 50 by league 6️⃣ 🇺🇸 Major League Soccer 5️⃣ 🇪🇸 La Liga, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 4️⃣ 🇧🇪 Jupiler Pro League 3️⃣ 🇳🇱 Eredivisie, 🇦🇹 Bundesliga, 🇫🇷 Ligue 1, 🇳🇴 Eliteserien 2️⃣ 🇧🇷 Serie A, 🇮🇹 Serie A, 🇩🇰 Superliga, 🇨🇭 Super League 1️⃣ 🇵🇹 Primeira Liga, 🇨🇾 First Division, 🇸🇪 Allsvenskan, 🇦🇷 Liga Profesional, 🇫🇷 Ligue 2, 🇷🇴 Liga I, 🇩🇪 Bundesliga, 🇨🇿 Czech Liga, 🇧🇦 Premijer Liga, 🇮🇱 Ligat Ha’al Top 50 by club 7 clubs have two players each: 🇪🇸 Barcelona, 🇪🇸 Real Madrid, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton, 🇦🇹 Salzburg, 🇺🇸 Philadelphia Union, 🇺🇸 New York Red Bulls and 🇳🇴 Molde. The other 36 clubs have one player each. Highest Elo in the top 50 1️⃣ 🇪🇸 Pau Cubarsí (Barcelona) Elo 1938 (+193) 2️⃣ 🇨🇮 Yan Diomande (Real Madrid) 1733 (+261) 3️⃣ 🇭🇷 Luka Vušković (Brighton) 1720 (+261) 4️⃣ 🇧🇷 Rayan (Bournemouth) 1604 (+276) 5️⃣ 🇦🇷 Gianluca Prestianni (Benfica) 1527 (+342) 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2NbKB