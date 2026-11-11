Τρεις εκτός έδρας ευρωπαϊκές δοκιμασίες για Πετρολίνα ΑΕΚ, TRIA EKA ΑΕΛ και Κεραυνό

Η πρωταθλήτρια Κύπρου προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με 81-64 από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αποτέλεσμα που έφερε ακόμη μεγαλύτερη ισορροπία στον όμιλο.

ΑΕΚ και Würzburg γνωρίζονται ήδη από την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στην αναμέτρηση του «Κίτιον», η ομάδα της Λάρνακας είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση και είχε επικρατήσει με 73-65.

Η γερμανική ομάδα έχει ανεβάσει την απόδοσή της στη συνέχεια της διοργάνωσης και προέρχεται από δύο σημαντικές νίκες, μεταξύ των οποίων το 113-79 απέναντι στην Tartu και το 91-62 επί της Dziki Warszawa.

Με το απόλυτο στην Ολλανδία η TRIA EKA ΑΕΛ

Την ίδια ημέρα, στις 20:30 ώρα Κύπρου, η TRIA EKA ΑΕΛ αντιμετωπίζει την Donar Groningen στην Ολλανδία για τον Β΄ Όμιλο του European North Basketball League.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση και παραμένει αήττητη μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια της. Μετά τις επιτυχίες απέναντι σε Spartak Pleven και Fyllingen Lions, επικράτησε και της TalTech/Alexela με 74-67 στο «Νίκος Σολομωνίδης», ανεβάζοντας τον απολογισμό της στο 3-0.

Η ΑΕΛ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του Β΄ Ομίλου με διαφορά πόντων +43, ενώ η Donar Groningen έχει δύο νίκες και δύο ήττες. Οι Ολλανδοί προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Alkar Sinj, σε παιχνίδι στο οποίο κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και μέσα στη ρακέτα.

Για την ομάδα της Κάλιας Παπαδοπούλου η αναμέτρηση αποτελεί μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον όμιλο.

Στην Εσθονία για το τέταρτο ροζ φύλλο ο Κεραυνός

Το πρόγραμμα των κυπριακών ομάδων ολοκληρώνεται την Πέμπτη στις 19:00, με τον Κεραυνό Στροβόλου να αντιμετωπίζει την BC Pärnu στην Εσθονία για τον Δ΄ Όμιλο του FIBA Europe Cup.

Οι ερυθροκίτρινοι βρίσκονται στο 3-2 και στην τρίτη θέση του ομίλου, πίσω από τις King Szczecin και SLUC Nancy που έχουν από 4-1. Η Pärnu βρίσκεται στο 1-4, γεγονός που κάνει ιδιαίτερα σημαντική την αναμέτρηση για τον Κεραυνό στην προσπάθειά του να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης.

Η ομάδα του Στροβόλου προέρχεται από την ήττα με 86-73 στη Γαλλία απέναντι στη Nancy.

Στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, στο «Κώστας Παπαέλληνας», ο Κεραυνός είχε επιβληθεί με 88-70, έχοντας πάρει από την πρώτη περίοδο σημαντικό προβάδισμα και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

20:00 Fitness First Würzburg Baskets - Πετρολίνα ΑΕΚ

FIBA Europe Cup, Ε΄ Όμιλος - Live @ YouTube FIBA

20:30 Donar Groningen - TRIA EKA ΑΕΛ

European North Basketball League, Β΄ Όμιλος - Live @ ΡΙΚ2 & ΡΙΚ HD

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

19:00 BC Pärnu - Κεραυνός Στροβόλου

FIBA Europe Cup, Δ΄ Όμιλος - Live @ YouTube FIBA