Η αποβολή του τερματοφύλακα της Χρόνινγκεν που τον στέλνει σε σύμβουλο διαχείρισης θυμού

Την ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Αλκμααρ έχασε η Χρόνινγκεν την Κυριακή (08/11). Στο 54' ήταν μπροστά στο σκορ με 3-1 για τη 12η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος και εν τέλει έφυγε ηττημένη 4-3.

Στο 88' και με το σκορ στο 3-3 ο διαιτητής Γιανίκ φαν ντερ Λάαν έδειξε την άσπρη βούλα για πέναλτι που έκανε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Ετιέν Βάασεν. Ο διεθνής με το Σουρινάμ γκολκίπερ έγινε έξαλλος με την απόφαση αυτή και ξεκίνησε να διαμαρτύρεται έντονα.

Ο ρέφερι τον παρατήρησε με κίτρινη κάρτα, όμως ο Βάασεν δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Αποχώρησε από το τέρμα, αρνούνταν να επιστρέψει και εν τέλει οι συμπαίκτες του τον έπεισαν να πάει στην εστία. Λίγο πριν την εκτέλεση, όμως ξέσπασε ξανά. Είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβλήθηκε, έβγαλε τα γάντια του και προσπαθούσε να τα δώσει στον διαιτητή κάτω από έντονες αποδοκιμασίες.

Τα πράγματα δεν ξέφυγαν και το μόνο που άλλαξε ήταν το 4ο γκολ των γηπεδούχων που έφερε και την ολική ανατροπή στο ματς. Οσο για τον Βάασεν; Ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί σύμβουλο διαχείρισης θυμού για να μην οδηγηθεί ξανά σε ακραίες συμπεριφορές!

Όπως έγραψε μεταξύ άλλων ο Βάασεν σε ανάρτησή του:

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Για άλλη μια φορά, απέτυχα να παραμείνω σε μια κατάσταση, στην οποία δεν θέλω να βρίσκομαι. Είμαι πολύ λυπημένος για την συμπεριφορά μου στο γήπεδο. Απογοητεύω τον σύλλογο, τους συναδέλφους μου, το προσωπικό, το προσωπικό, τους υπαλλήλους του συλλογού και τους υποστηρικτές του. Και εμένα. Και δυστυχώς, δεν είναι για πρώτη φορά. Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να αντιμετωπίσω καλύτερα τέτοια καταστάσεις στο μέλλον.

Πρέπει, θέλω και θα ξεκινήσω να εργάζομαι πάνω σε αυτό. Με τη βοήθεια του συλλόγου θα αναζητήσω επαγγελματική καθοδήγηση για το πώς θα μπορέσω να ελέγχω τον θυμό μου».

Ο 31 ετών τερματοφύλακας είναι γεννημένος στη Μπρέντα και διεθνής 19 φορές με το Σουρινάμ. Από το 2015 αγωνιζόταν στη Βααλβάικ και το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στη Χρόνινγκεν.

🚨 Etienne Vaessen got so furious at a penalty award that he got himself sent off and then tried to hand the referee his gloves. 😭🧤 https://t.co/VuE1UwwhFb — EXPECTED THRILL (@ExpectedThrill) November 10, 2026

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