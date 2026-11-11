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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Παρί – Φενέρμπαχτσε

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Παρί υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 21:45, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου της EuroLeague, σε μια ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή αναμέτρηση μπάσκετ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια σημαντική νίκη για τη βαθμολογική τους πορεία στη διοργάνωση.

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Η Παρί υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στις 21:45, στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου της EuroLeague, σε μια ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή αναμέτρηση μπάσκετ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια σημαντική νίκη για τη βαθμολογική τους πορεία στη διοργάνωση.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για τον αγώνα, δίνοντας στους φίλους του μπάσκετ τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές αγορές.

Στην αγορά του τελικού νικητή, η επικράτηση της Παρί προσφέρεται από τη Stoiximan στα 3.25, ενώ η νίκη της Φενέρμπαχτσε στο 1.30.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά του χάντικαπ 7,5 πόντων. Η επιλογή της Παρί με +7,5 πόντους προσφέρεται στο 1.78, ενώ η αντίστοιχη επιλογή της Φενέρμπαχτσε με -7,5 πόντους στο 1.90.

Στην αγορά των συνολικών πόντων, το Over 171.5 και το Under 171.5 προσφέρονται αμφότερα στο 1.85, προσθέτοντας ακόμη περισσότερες επιλογές για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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