Έτοιμος για δυνατή ενίσχυση

Όπως έγινε γνωστό από την επίσημη Ανόρθωση, η διοίκηση της ομάδας έχει καταθέσει αίτημα για άρση του μεταγραφικού εμπάργκο.

Από την στιγμή που αυτό το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε ο Χρήστος Μαραγκός είναι έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα την μεταγραφική περίοδο που έρχεται με παίκτες που θα μπορέσουν να την ανεβάσουν επίπεδο.

Η διοίκηση της ομάδας της Αμμοχώστου έκανε τεράστια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιάσει ένα πλάνο στην ΦΙΦΑ το οποίος μπορεί να γίνει αποδεκτό έτσι ώστε να φύγει ο βραχνάς του εμπάργκο.