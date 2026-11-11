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Μεταμεσονύχτιες «βόμβες» DPG για Λιόλιο, Μαυραγάνη και διαιτητές!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νυχτερινοί «μύδροι» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσω του προσωπικού του προφίλ, για το προφυλακιστέο «δίδυμο» της ΕΟΚ καθώς και «καυτά» ερωτήματα για την περαιτέρω «δράση» των δύο... φίλων αλλά και διαιτητών.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναρωτήθηκε παράλληλα αν υπάρχουν κοινές εταιρείες Λιόλιου Μαυραγάνη στο εξωτερικό καθώς και κοινοί λογαριασμοί τους.

Τέλος, ενώ αναρωτήθηκε αρκετές φορές (με ερωτηματικό ή χωρίς όπως είπε) για το πότε θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, εξαπέλυσε νέους «πυραύλους» εναντίον όσων αποφάσισαν, εν μέσω του τρομερού σκανδάλου που ταλανίζει το μπάσκετ, να τιμωρήσουν ξανά εκείνον με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για... δυσφήμηση του αθλήματος.

Αναλυτικά, όσα είπε ο DPG:

«Σημερινές ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τις κλασσική ερώτηση. Ένα: Τα τηλέφωνα ανοίξανε; Ακούς Μαυραγάνη; Δύο: Λιόλιος Μαυραγάνης. Ο Λιόλιος είπε πως ο Μαυραγάνης είναι φίλος του. Σήμερα ή χθες, κατέθεσε εν ενεργεία διαιτητής και είπε πως πριν από κάθε ορισμό έπρεπε να μιλήσουν με τον Μαυραγάνη για να ορίσουν διαιτητές. Εγώ θα ρωτήσω. Κοινοί λογαριασμοί και κοινές εταιρείες Λιόλιου Μαυραγάνη υπάρχουν στο Βέλγιο; Και τι κάνουν; Αυτοί οι δύο φίλοι κοινούς λογαριασμούς και εταιρείες έχουν στην Κύπρο; Και τι κάνουν; Αλλά πάμε και στο πιο σοβαρό. Υπάρχει γενικός γραμματέας γραφείου υψηλόβαθμου στελέχους της κυβέρνησης που η γυναίκα μέχρι πρόσφατα είχε δύο coffee island, τώρα τελευταία το ένα πουλήθηκε. Ρωτάω...

Τα τηλέφωνα θα ανοίξουν; Και με ερωτηματικό και χωρίς αυτό.

Στο προηγούμενο στόρι παρακολουθήσατε την αστεία προσπάθεια κάποιων να ρίξουν λάσπες και να αποδομήσουν ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ένα καλό στο μπάσκετ. Εγώ θα ρίξω να ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίναν της Τσαρούχα τα facebook που ήταν γραμμένα θρυλάρα ολυμπιακάρα κτλ όλα καλά; Οταν στα σπίτια βρισκόντουσαν οι φανέλες του Ολυμπιακού, εκεί όλα καλά; Όταν κάπου έχει γραφτεί και θα βγει, τον Γιαννακόπουλο να μου γαμ....τε και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο από το υψηλότερο σκαλοπάτι της ΕΟΚ. Όλα καλά; Εκεί δεν υπήρχε τίποτα

Όταν ο Λιόλιος ταξίδευε με τα τσάρτερς της ΚΑΕ Ολυμπιακός από δω και από κει, ήταν όλα καλά; Υπήρχαν και πολλοί άλλοι διαιτητές, τηγάνηδες, τσιμπούρηδες δεν τα ξέρω τα ονόματά τους παρακαλώ μην το κρατήσετε αυτό.. δηλωμένοι στη θύρα 7, οι γονείς τους με τα παιδιά τους κάθε φορά στο ΣΕΦ να με βρίζουν αισχρά και δεν πείραζε ότι ήταν όλοι αυτοί ολυμπιακοί. Τώρα σας πειράζω εγώ; Εκεί δεν υπήρχε τίποτα;

Ένα τελευταίο για καληνύχτα. Τα συνθήματα για Τσαρούχα τα ακούτε έτσι; Για τον Μπαρτζώκα τα συνθήματα τα ακούτε έτσι; Τα πανό τα βλέπετε. Εγώ έφαγα 10 μήνες και 90 χιλιάρικα για δυσφήμηση του μπάσκετ πάλι. Στο δανεικό γήπεδο που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός μέχρι να του φτιαχτεί το κρατικό, ότι με έβριζαν χυδαία εν χορώ σε τρεις αγώνες αυτό δεν είναι ρε δυσφήμηση του μπάσκετ; Αυτό δεν είναι ρε;;; Γελοίοι ε γελοίοι. Καραγκιόζηδες».

sdna.gr 

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