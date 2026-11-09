«Μέλι» για Αντετοκούνμπο ο Κλέι Τόμπσον: «Πάντα θα σε βρει σε καλή θέση-Δεν είχε αυτό το σουτ στην αρχή»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την προσοχή που τραβά από την αντίπαλη άμυνα έχει βοηθήσει τον Κλέι Τόμπσον να βρίσκει πολλά ελεύθερα σουτ. Ο βετεράνος σούτινγκ γκαρντ αποθέωσε τον Greek Freak μετά τη νίκη στο Σακραμέντο.

«Απλώς πρέπει να είσαι υπομονετικός γιατί θα σε βρει. Ο Giannis είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι δουλειά μας να παίζουμε μαζί του και να του δίνουμε χώρο να λειτουργεί απλώς διαβάζοντας τα hand-offs, τα pin-down screens κλπ. Μαζί του είναι τόσο εύκολο να παίζεις και θα γίνει μόνο καλύτερο όσο περνά ο καιρός», ανέφερε.

Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στα οκτώ σουτ μέσης απόστασης που έβαλε ο Αντετοκούνμπο. «Δουλεύει πολύ στο παιχνίδι του, είναι ο πιο σκληρός εργάτης στην ομάδα μας και φαίνεται να το κάνει αβίαστα όταν ανεβαίνει και σουτάρει. Είναι απόδειξη της εργατικότητάς του. Δεν είχε αυτό το σουτ στα πρώτα του χρόνια στο ΝΒΑ αλλά τώρα είναι αυτόματο. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο».

Πηγή: sport-fm.gr