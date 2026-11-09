Εθνική Ελλάδας: Το τρικ που σκέφτεται ο Τσάβι στον άξονα ενόψει της αναμέτρησης της γαλανόλευκης με τους οράνιε για το Nations League

Η Ολλανδία προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας την Παρασκευή (13/11, 21:45) στη “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”, με τον Τσάβι να εξετάζει τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή.

Ο Ισπανός προπονητής ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (9/11) για το ενδεχόμενο να παρατάξει μαζί τους Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν, χρησιμοποιώντας τους σε ρόλους “6” και “8”.

Ο Τσάβι εμφανίστηκε θετικός σε αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι η ποιότητα των δύο μέσων επιτρέπει τη συνύπαρξή τους.

“Είναι πιθανό να παίξουν μαζί. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντε Γιονγκ χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές θέσεις κατά τη διάρκεια της νίκης της Μπαρτσελόνα επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο και αγωνίστηκε αρχικά ως κεντρικός αμυντικός, στη συνέχεια ως δεξιός μπακ και τελικά ως αμυντικός μέσος.

Μάλιστα, ο Τσάβι θυμήθηκε τη δική του συνύπαρξη με τον Αντρές Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα, θέλοντας να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνιστούν μαζί.

“Πολλοί έλεγαν ότι εγώ και ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά δείτε τι συνέβη στη συνέχεια.

Ο Φρένκι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι μπορούν να παίξουν με όλους. Ο Τζόι και ο Φρένκι μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ο ένας ως εξάρι και ο άλλος ως οκτάρι, εκατό τοις εκατό“, πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας παραδέχθηκε ότι η δυσκολότερη απόφασή του για τις συγκεκριμένες κλήσεις ήταν ο αποκλεισμός του Κένεθ Τέιλορ, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο μέσος της Λάτσιο παραμένει στα πλάνα του.

Η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League και με νίκη απέναντι στην Ελλάδα ή τη Γερμανία θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά το παιχνίδι με τη γαλανόλευκη, οι οράνιε θα αντιμετωπίσουν τη Γερμανία τη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.