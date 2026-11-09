Σαν... σπιρτόκουτο η εστία στο ΓΣΠ

Ο Απόλλωνας επέστρεψε στη Λεμεσό με άδεια χέρια από τη Λευκωσία, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Το αποτέλεσμα αυτό φέρνει στην επιφάνεια μια αξιοσημείωτη στατιστική ιδιαιτερότητα για την ομάδα της Λεμεσού. Στους εννέα αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, η επιθετική της γραμμή έχει σιγήσει μόλις δύο φορές.

Το κοινό τους σημείο; Και οι δύο άσφαιρες βραδιές καταγράφηκαν στο ίδιο γήπεδο, καθώς είχε προηγηθεί η λευκή ισοπαλία με την Ομόνοια.

Ένα «μπλακ άουτ» στο ΓΣΠ, που στερεί από τον Απόλλωνα τους βαθμούς, παρά τη δεδομένη εκτελεστική του ικανότητα σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα.

Α.Σ.