Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η ζωντανή απόδειξη ότι τα όνειρα δεν έχουν σύνορα

Η βράβευση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον ΑΠΟΕΛ για τα 100χρονα του συλλόγου ξύπνησε μνήμες από τις χρυσές σελίδες των γαλαζοκιτρίνων, όμως το αποτύπωμά του αφορά ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Με το δικό του έργο, η ποδοσφαιρική Κύπρος έκανε το μεγαλύτερο άλμα. Ο Σέρβος συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να αποκτήσουμε μόνιμο ευρωπαϊκό ανάστημα!

Οι ιστορικές πορείες των γαλαζοκιτρίνων, με αποκορύφωμα την πρόκριση στους «8» του Champions League, δεν μεγάλωσαν μόνο τον σύλλογο της Λευκωσίας. Ανάγκασαν τη διεθνή κοινή γνώμη να αντιμετωπίζει τις κυπριακές ομάδες με σεβασμό.

Τα όσα πέτυχε ο Ιβάν με τον ΑΠΟΕΛ είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το μέγεθος της χώρας δεν αποτελεί εμπόδιο για την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ο Ιβάν έδειξε τον δρόμο με το πείσμα, την οργάνωση, την πειθαρχία και το όραμά του...

Α.Σ.