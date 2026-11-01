Με ανατροπή... ξέφυγε στο +3 η Λάτσιο

Η Λάτσιο συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής! Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε 2-1 της Κάλιαρι στο «Ολίμπικο», ολοκληρώνοντας την ανατροπή τρία λεπτά πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν. Έτσι, έπειτα από δέκα αγωνιστικές, βρίσκεται στο +3 από τους «νερατζούρι», έχοντας απολογισμό εννέα νικών και μίας ισοπαλίας. Μάλιστα, μαζί με τη συμπολίτισσα Ρόμα, είναι οι μοναδικές ομάδες που παραμένουν αήττητες στο πρωτάθλημα.

Η Κάλιαρι αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και πήρε το προβάδισμα στο 20ό λεπτό με τον Νζολά, βάζοντας δύσκολα στους Ρωμαίους. Η αντίδραση, ωστόσο, ήταν άμεση, καθώς ο Ίσακσεν έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 36', δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του. Η Λάτσιο συνέχισε να πιέζει και δικαιώθηκε στο 83', όταν ο Αντρέα Πιναμόντι, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και υπέγραψε το πολύτιμο τρίποντο. Ο Μανδάς βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα, ενώ η Κάλιαρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής στο 91'.

Την ίδια ώρα, η Φροζινόνε επιβεβαίωσε πως αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής Serie A. Η νεοφώτιστη ομάδα επικράτησε 2-0 της Τορίνο, έφτασε τους 20 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα για ευρωπαϊκή έξοδο.

Ο Φαρές άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό, δίνοντας το σύνθημα για τη νίκη, ενώ ο Τζιάκομο Κάλο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 93'. Αυτό ήταν το τρίτο τρίποντο της Φροζινόνε στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά και η πέμπτη διαδοχική εντός έδρας επιτυχία της στο «Stadio Benito Stirpe». Η έδρα της έχει εξελιχθεί σε πραγματικό απόρθητο κάστρο, με τη Γιουβέντους να είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να την κερδίσει εκεί.

Πηγή: sport-fm.gr